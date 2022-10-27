1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي



دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 342 مبايعة بقيمة 897.83 مليون درهم، منها 17 مبايعة أراض بقيمة 124.56 مليون درهم و325 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 773.27 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم تلتها منطقة سيح شعيب 2 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 469.04 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 91.59 مليون درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 377.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 149 مليون درهم، وأخرى في منطقة بورسعيد بقيمة 70 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 13 هبة بقيمة 24.76 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم.