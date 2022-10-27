12 % ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 12% إلى 626 ألف نزيل، وزاد معدل الإشغال الفندقي 11% إلى 66%، حسب ما أعلنت اليوم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خلال اللقاء السنوي الذي نظمته لشركائها في قطاعي الضيافة والفندقة.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الفنادق والضيافة 50% إلى 200 مليون درهم، مضيفة أن إيراد الغرفة المتاحة قفز 46% إلى 136 درهماً، فيما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 202 درهم بارتفاع 20%.

ووصل إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى 100 منشأة فندقية تضم 10 آلاف غرفة فندقية، منها 12 منشأة فندقية من فئة 5 نجوم، تضم 950 غرفة، و20 منشأة فندقية من فئة 4 نجوم، تضم 2300 غرفة، و33 منشأة فندقية ضمن الفئات من 1-3 نجوم، تضم 2400 غرفة، إضافة إلى 39 منشأة من فئة الشقق الفندقية، وتضم أكثر من 2000 غرفة فندقية.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي ومديري الشركات العاملة في قطاع الفنادق والضيافة، وخالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير الهيئة، ومسؤولي ومديري الإدارات.

استقطاب خارجي

ولفتت الهيئة إلى أن عام 2022 شهد زيادة ملحوظة في نسبة إقبال السياح الخليجيين من دول الجوار إلى الإمارة، نظراً لتقليل القيود على السفر نتيجة التعافي العام من وباء كوفيد 19، حيث ازداد عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى أكثر من 55,200 نزيل في المنشآت الفندقية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل أكثر من 5,900 نزيل في الفترة نفسها من عام 2021. وخلال نفس الفترة، وصل عدد السياح القادمين من المملكة العربية السعودية إلى ما يتجاوز 31,500 نزيل لدى المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة، مقابل ما يزيد على 7,000 نزيل في المدة المقابلة من عام 2021.