محمد الحمادي يستعرض استراتيجية الطاقة النووية وطرق تمويلها

استعرض محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجهة نظره بشأن استراتيجية الطاقة النووية وطرق تمويلها، خلال حلقة نقاشية عُقدت في إطار المؤتمر السنوي الأول حول الطاقة النووية في العاصمة الأميركية واشنطن. وشارك في الحلقة النقاشية إلى جانب الحمادي كل من الدكتورة سما بيلباو ليون، المدير العام للجمعية النووية العالمية، وكوزمين غيتا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوالكتريكا» ورافاي كاسبرو، الرئيس التنفيذي لشركة«أورلين سينثوس غرين اينيرجي»، حيث تناولت الحلقة موضوع «اعتبارات التمويل لبناء طاقة نووية جديدة»، وأدارتها الدكتورة جينيفر غوردون، مدير مبادرة سياسة الطاقة النووية في المجلس الأطلسي. وتحدث الحمادي عن الاعتبارات الرئيسية اللازمة لبدء برنامج نووي جديد، وقصة نجاح تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث سلط الضوء على النهج الواقعي طويل الأجل والقائم على الحقائق والبيانات الذي اتبعته دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير الطاقة النووية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة. وقال الحمادي في هذا الإطار:«بالعودة إلى العام 2008، عندما كانت الظروف مشابهة لما يحدث اليوم من ارتفاع أسعار النفط، بادرت دولة الإمارات إلى وضع الخطط لتنويع مصادر الطاقة من أجل تطوير محفظة متنوعة وموثوقة ووصديقة للبيئة من مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة والاستدامة معاً، حيث كانت الدولة الأولى في العالم العربي التي تشغل محطات للطاقة النووية كما طورت أكثر من 70% من مشاريع الطاقة المتجددة في منطقتنا». وأوضح الحمادي أن الدولة أخذت في الاعتبار أهمية وضع التزامات واضحة في سياستها الخاصة باستخدام تقنية نووية موثوقة ووفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى مبادئ أساسية في مقدمتها الشفافية وعدم الانتشار النووي، إلى جانب تطوير الشراكات، واعتماد نموذج تمويل مستدام، وبرنامج لتنمية رأس المال البشري، مشيراً إلى أن دولة دولة الإمارات تمكنت من تحقيق كل ذلك، مما أدى في النهاية إلى تطوير محطات براكة التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم. وأكد أن من أهم عوامل تميز البرنامج النووي السلمي الإماراتي كان التركيز على الرأي العام والتوعية بأهمية الطاقة النووية للنمو الاقتصادي والاستدامة معاً، حيث بذلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جهوداً كبيرة في توعية كافة فئات المجتمع، سواء في الجهات الحكومية أو الشركاء أو الموردين أو الشباب في الجامعات أو حتى طلبة المدارس. وأضاف: «لقد وضعت القيادة الرشيدة استراتيجية طويلة المدى للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة منذ نحو 15 عاماً، وكان الهدف دائماً هو الوفاء بالمتطلبات الاقتصادية، ودعم النمو، وتحقيق أهداف الاستدامة، وتمهيد الطريق لتطوير تقنيات جديدة للطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب ضمان أمن الطاقة. وفي الوقت الحالي يقوم البرنامج النووي السلمي الإماراتي بالحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، من خلال التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة». وتابع الحمادي: «على الصعيد العالمي، نحن نعلم أن الطاقة النووية يجب أن تكون جزءاً من نظام الطاقة الصديقة للبيئة المتنوع، والذي يشمل النفط والغاز والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بينما نمضي قدماً نحو الحياد المناخي، ولا سيما أن ثمانية من أصل عشرة من الدول الأكثر استدامة في العالم لديها الطاقة النووية في محفظتها لمصادر الطاقة، حيث لا توجد أي تقنية أخرى باستثناء الطاقة النووية اليوم، يمكنها ضمان نفس المستوى من أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية على نطاق واسع».