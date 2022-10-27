أرباح «الإمارات دبي الوطني» تنمو 25% إلى 9.1 مليار درهم

قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما يجعلها تناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله. فقد سجّل الربع الثالث للعام 2022 أرباحاً قوية واستثنائية بلغت 3.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متخطيّة نحو المليار دولار. كما سجل الربع الثالث من هذا العام أداءً قياسياً آخر من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ونمت قروض الشركات الجديدة بواقع 24 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتعكس بذلك التفاؤل المتزايد بانتعاش قطاع الأعمال وتحسن مزيج الودائع بشكل أكبر بفضل وفرة السيولة القوية في القطاع.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 9.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة... ولعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً ريادياً في عمليات الطرح الأولي العام في الدولة، مما مكّن العملاء الجدد والحاليين من الوصول إلى أسواق دبي المالية وتداول أسهمهم فيها».

وأضاف القاسم: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوير كوادره من المواهب الإماراتية بعدما تمكّن أكثر من 30 مواطنا من استكمال برنامج تطوير القيادة بنجاح في جامعة أكسفورد، مما يعزز من وفرة وجاهزية القيادات المستقبلية للمجموعة على المدى الطويل.. وبصفتنا روادا في مجال تقنية المعلومات أطلقنا البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية الأكثر شمولاً في المنطقة، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية».