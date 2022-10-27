«تنظيم الاتصالات» تسمح بنقل أرقام 800 المجانية

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خدمة نقل أرقام الهاتف المجانية (أرقام 800) من مزود خدمة إلى آخر، ومع ضمان بقاء الرقم كما هو من دون أي تغيير، بهدف تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة في قطاع الاتصالات، وتوسيع دائرة الخيارات أمام العملاء. وتتيح الخدمة الجديدة للشركات التي تم تخصيص رقم مجاني لها (800) خيار الاحتفاظ بالرقم وتغيير مزود الخدمة مما يتيح تجربة مستوى الخدمات التي يقدمها كلا مزودي الخدمة في دولة الإمارات من دون الحاجة لتغيير رقم الهاتف المجاني المعتمد لدى الشركة.

وكانت الهيئة قد أطلقت خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت عام 2021، حيث تم نقل ما يزيد على 12 ألف رقم ثابت بين مزودي الخدمة منذ الإطلاق، وتأتي خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت وخدمة نقل أرقام الهاتف المجانية استكمالاً لخدمة نقل الأرقام المتحركة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013 والتي تم من خلالها نقل ما يزيد على 2 مليون رقم. وتهدف خدمة نقل الأرقام إلى تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمة في قطاع الاتصالات، وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتجربة مستوى الخدمات التي يقدمها مزودو الخدمة في دولة الإمارات دون تغيير أرقام هواتفهم الثابتة.

وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة: «نهدف من خلال إطلاق خدمة نقل الأرقام بكافة أشكالها المتحركة والثابتة والمجانية إلى تعزيز روح المنافسة بين مزودي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات والعروض، كما تعكس هذه الخدمات حرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على إسعاد متعامليها، ونيل رضاهم من خلال منحهم الفرصة لاكتشاف تجربة جديدة مع مزود خدمة جديد من دون أن يخسروا أرقامهم الثابتة، والتي أصبحت بطبيعة الحال تشكل جزءاً مهماً من هويتهم».

وأكد الرمسي أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ماضية في سعيها نحو إطلاق أفضل الخدمات بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف: «يوفر قطاع الاتصالات في أيامنا هذه البنية التحتية للتطور الرقمي في مختلف القطاعات، كما أنه يؤدي دوراً مهماً في حياة أفراد المجتمع، وتعمل الهيئة على دراسة خدماتها والعمل على تحسينها بشكل مستمر، كما تحرص على تلقي المقترحات والآراء من المتعاملين ودراستها والاستفادة منها في تقديم خدمات جديدة تلبي طموحات وتوقعات جمهور المتعاملين».