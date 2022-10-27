الدولار يرتفع إلى 22.5 جنيه مصري

القاهرة (الاتحاد) تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث سجل سعر الدولار 22.58 جنيه مصري بعد أن سجل أمس الأربعاء 19.70 جنيه.
ويأتي تراجع سعر الجنيه عقب إعلان البنك المركزي المصري صباح اليوم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى ليصبح سعر الجنيه مرناً ومرتبطاً بقوى العرض والطلب.
كما شمل قرار البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية التي تشهدها مصر في الآونة الأخرة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال المركزي المصري إنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والحفاظ على مستويات كافية من احتياطي العملات الأجنبية لديه واحتواء الضغوط التضخمية في الأسواق.