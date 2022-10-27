السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي

مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
27 أكتوبر 2022 11:00

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة.

أخبار ذات صلة
بايدن يجري جولة مكوكية إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا
اختتام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية
المصدر: رويترز
مصر
البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©