السبت 29 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار

النفط يتراجع مع ارتفاع المخزون الأمريكي
27 أكتوبر 2022 09:29

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتواصل صعوداً تجاوز ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بهبوط الدولار،وصادرات خام أميركية قياسية مرتفعة، ولكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدت من المكاسب في آسيا.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 95.89 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 88.10 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتراجع الدولار اليوم الخميس مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفه المتشدد إزاء رفع أسعار الفائدة.
ويجعل ضعف الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

أخبار ذات صلة
خسائر الذهب تتجاوز 12 دولاراً في المعاملات الفورية
الدولار يرتفع إلى 22.5 جنيه مصري
المصدر: وكالات
النفط
الدولار
أسعار النفط
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بيرو
اليوم 23:47
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في انفجار صهريج للوقود شرقي بغداد
اليوم 23:09
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
عربي ودولي
ألمانيا تمد أوكرانيا بستة عشر مولداً كهربياً
اليوم 23:05
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
الرياضي
الشارقة والوحدة.. ذكريات «النهائي الأغلى»
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©