النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتواصل صعوداً تجاوز ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بهبوط الدولار،وصادرات خام أميركية قياسية مرتفعة، ولكن المخاوف المستمرة حيال ضعف الطلب في الصين حدت من المكاسب في آسيا.
وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 95.89 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 88.10 دولار للبرميل.
وزادت مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وتراجع الدولار اليوم الخميس مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفه المتشدد إزاء رفع أسعار الفائدة. ويجعل ضعف الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.