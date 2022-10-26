الأسواق المالية.. مرآة تعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية

حسام عبدالنبي (دبي)

تعكس الأسواق المالية في الإمارات ومصر عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما ظهر بوضوح عبر تعدد مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، والذي بدأ منذ السنوات الأولى لعمل أسواق الأسهم المحلية. وتعددت أوجه التعاون في مجال الأسواق المالية بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من العلاقات الوثيقة بين الجانبين، حيث تضمن ذلك تشجيع القيد المزدوج أو المتعدد للأوراق المالية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة في كل من البورصات الإماراتية والبورصة المصرية للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الجانبان. كما شملت مجالات التعاون تبادل الخبرات من أجل تعزيز الدور الرقابي وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأسواق المال، وأهمها التدريب ورفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين والمتعاملين في سوق المال في البلدين الشقيقين.

ولعبت الاستثمارات المتبادلة دوراً في زيادة عمق البورصات في كلتا الدولتين، وذلك عبر نمو استثمارات المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد وعمل شركات الوساطة المالية في سوق الإمارات من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة.

تعاون مشترك

ترتبط الإمارات ومصر بعلاقات وثيقة في مجال الأسواق المالية، وظهر ذلك جلياً في السنوات الأولى من عمل أسواق الأسهم المحلية، ففي عام 2006 وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال في جمهورية مصر العربية، حيث اتفقت الهيئتان بموجب بنود مذكرة التفاهم على تعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما بشكل فعال وفقاً للقانون.

وفي الإطار ذاته، وقع سوق دبي المالي وشركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي» في 25 ديسمبر 2014 اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي والبورصة المصرية للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الجانبان. وتعمل الاتفاقية على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عدة، منها القيد المزدوج أو المتعدد للأوراق المالية وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأسواق المال وأهمها التدريب ورفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين والمتعاملين في سوق المال في البلدين الشقيقين. وتسعى الاتفاقية للاستفادة من المكانة المتميزة إقليمياً وعالمياً لدولة الإمارات عموماً ولإمارة دبي خصوصاً في مجالات الحداثة والتطوير والمجالات الاقتصادية، والاستفادة من المكانة الإقليمية والعالمية لشركة مصر للمقاصة كمؤسسة إيداع مركزي رائدة في إقليمها والعالم، لا سيما في مجالات النظم الإلكترونية الخاصة بالتداول والمقاصة والتسوية والإيداع المركزي والقيد المركزي والتوقيع الإلكتروني، وغير ذلك من الأنشطة والخدمات المرتبطة.

وانعكس توطيد أواصر العلاقات بين الجانبين بالفائدة على المستثمرين والشركات في كلتا البلدين الشقيقين على حد سواء، خاصة أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية، ومن بينها شركات عدة مدرجة في سوق دبي المالي، بجانب الشركات المصرية العاملة في دولة الإمارات. كما شكل ذلك التعاون المشترك نموذجاً لأنماط التعاون في المنطقة العربية والعالم.

رقابة إشرافية

تعد الهيئة العامة لسوق المال المصرية، «الهيئة العامة للرقابة المالية» حالياً، أول هيئة تنظيمية توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر من عام 2006. وفي العام 2014، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية التي كان قد تم تأسيسها حديثاً حينذاك، والتي تتمتع بصلاحيات تنظيمية أوسع للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات الأوراق المالية، وخدمات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق المالي. كما وقعت سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو من عام 2019 مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الطرفين، وتيسير أداء مهام الرقابة الإشرافية لكل منهما، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصهما. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مكافحة الجرائم المالية، والإشراف الموحد على المؤسسات المالية المشتركة، فضلاً عن مناقشة إدارة الأزمات.

ومن شأن مذكرة التفاهم أن تعمل على تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الطرفين، وذلك من خلال دعم تقديم خدمات مالية مستقرة وشفافة، إلى جانب الإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين. كما تتضمن تسهيل تبادل المعلومات، وأداء مهام الرقابة الإشرافية، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الموظفين وتدريبهم في مجال الرقابة المصرفية.

الإدراج المزدوج

وقعت «ناسداك دبي» وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة» اتفاقية تعاون في نهاية عام 2014 لدعم الإدراج المزدوج للشركات المصرية. وتستهدف الاتفاقية إقامة روابط فنية تهدف إلى استفادة الشركات الراغبة في الإدراج المزدوج لأسهمها في كل من البورصة المصرية وناسداك دبي. كما يهدف الاتفاق إلى إقامة روابط تشغيلية من شأنها دعم التداول السلس للأوراق المالية في أسواق الأسهم بالبلدين.

وحسب تأكيدات الجانب المصري، فإن اتفاقية التعاون تمثل تطوراً هائلاً للشركات المصرية سواء المدرجة بالفعل في البورصة المصرية أو ترغب في ذلك، وتسعى للوصول بشكل أكبر للمستثمرين حول العالم من خلال بورصة ناسداك دبي، حيث يمكن لناسداك دبي، باعتبارها بورصة دولية، أن تقدم للشركات حضوراً وعلاقات عالمية لا مثيل لها لدعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.

ويرى الجانب الإماراتي أن اتفاقية التعاون مع شركة مصر للمقاصة تمثل خطوة حيوية في سبيل تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال في المنطقة لمصلحة الشركات والمستثمرين والاقتصاد الأوسع، حيث يمكن أن تقدم ناسداك دبي لمصدري منطقة الشرق الأوسط مزايا الروابط كافة بين المستثمر التي تقدمها بورصة دولية رائدة، جنباً إلى جنب مع العلاقات الوثيقة مع المستثمرين في المنطقة، مؤكداً أن مصر تُعد موطنًا للكثير من الشركات الرائدة التي تمكنها مكانتها الراسخة من الاستفادة من نقطة الانطلاق الدولية التي توفرها ناسداك دبي، حيث تدرج البورصة الأسهم، والمشتقات، والسلع المتداولة في البورصات، والمنتجات المهيكلة، والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية.

24850 مستثمراً مصرياً في سوق دبي المالي

وفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي فقد بلغ عدد المستثمرين المصريين المسجلين في السوق 24850 مستثمراً، وبلغت كمية الأسهم التي في حوزتهم 794 مليوناً و973 ألفاً و159 سهماً بقيمة جاوزت 1.4 مليار درهم.

وكشفت الإحصائيات التي حصلت «الاتحاد» عليها أن قيمة تداولات المستثمرين المصريين في سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 1.585 مليار درهم محصلة تداول 1.154 مليار سهم خلال 35262 صفقة.