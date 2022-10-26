المصريون ثالث العرب في الاستثمار بسوق أبوظبي

دبي (الاتحاد)

وفقاً لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، يأتي المستثمرون المصريون في المركز التاسع ضمن قائمة أفضل 10 جنسيات مستثمرة في السوق من حيث قيمة التداولات. وتصدر القائمة مواطنو دولة الإمارات ثم البريطانيون والولايات المتحدة الأميركية، الأردن، الهند، السعودية، سوريا. وأظهرت بيانات سوق أبوظبي أن المستثمرين المصريين جاؤوا في المركز الثالث في قائمة أكثر الجنسيات العربية المستثمرة في السوق خلال العام 2022، حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتروها 1.55 مليار درهم مقابل بيعهم أسهماً بقيمة 1.59 مليار درهم، مبينة أن المستثمرين المصريين اشتروا 642.21 مليون سهم منذ بداية العام وحتى أمس، وباعوا 662.6 مليون سهم.

وحسب تقرير نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فقد سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في عدد المستثمرين المسجلين بنسبة 701% وبلغ عددهم 18938 مستثمراً لعام 2021، مقارنة بـ2362 مستثمراً عام 2020. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة بنسبة 77% وبلغ عددها 708 مؤسسات استثمارية جديدة خلال عام 2021 مقابل 400 خلال عام 2020.

وأكد التقرير أن عام 2021 شهد وصول صافي الاستثمار الأجنبي إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ السوق، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في عام 2021 بنسبة 100% بقيمة 156 مليار درهم مقابل 78 مليار درهم في 2020، بينما بلغت قيمة الأسهم لمواطني الدولة 1.5 تريليون درهم مقارنة بـ 685 مليار درهم خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 117%. وبالمثل،

وأشار تقرير المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق أداء تاريخياً خلال العام 2021، مسجلاً زيادة تفوق 5 أضعاف في قيم التداول التي شهدها السوق خلال عام 2021، وذلك وسط زخم عمليات الإدراج الجديدة وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين. وزادت قيم التداول التي شهدها السوق بنسبة 407% لتصل إلى 739 مليار درهم خلال عام 2021 مقابل 145 مليار درهم خلال عام 2020، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في السوق. وبلغت نسبة استحواذ المستثمرين المحليين من قيمة التداول في السوق الـ 70%، في حين أن 30% الباقية كانت صفقات قام بها مستثمرون مؤسساتيون أجانب.

وخلال الربع الأول من العام 2022، قفزت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 163% إلى 131 مليار درهم مقارنة مع 50 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021. وفي مؤشر على ثقة المستثمر الأجنبي بسوق أبوظبي، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي بالسوق، خلال النصف الأول، نحو 12 مليار درهم أو ما يعادل 3.4 مليار دولار، مرتفعاً 136%، نتيجة تنفيذ مشتريات بـ12.2 مليار دولار، مقابل مبيعات بـ8.8 مليار دولار.