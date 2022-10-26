18 مليار درهم الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 23.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تعادل زيادة بقيمة 3.46 مليار درهم، لتبلغ 18.06 مليار درهم، مقارنة مع 14.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021، بحسب الإفصاحات الرسمية الصادرة عن البنوك.

وتظهر البيانات الإجمالية للمجموعات المصرفية الثلاث المدرجة، وهي «بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» أنها تمكنت من رفع إجمالي إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.8 مليار درهم بنمو 12% مقارنة مع إيراداتها المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 29.3 مليار درهم تقريباً.

ووفقاً للبيانات، فإن المجموعات المصرفية الثلاث ضخت قروضاً وتسهيلات لعملائها بقيمة 72.6 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 813.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 741.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب على التمويل وزيادة نشاط قطاعات الأعمال في الدولة في جميع القطاعات، وانخفاض مستويات المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في عمليات الإقراض والتمويل، خلال الفترة.

وفي الوقت ذاته، تمكنت المجموعات المصرفية الثلاث من استقطاب ودائع جديدة بلغت قيمتها 177 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 ليرتفع الرصيد الإجمالي للودائع لديها إلى 1.167 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 990 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وتظهر البيانات المجمعة للبنوك الثلاث أنها استحوذت على أكثر من نصف موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات الذي يشمل 59 بنكاً، حيث ارتفعت موجوداتها الإجمالية 12.8% لتصل إلى 1.78 تريليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2022 بزيادة قيمتها 202 مليار درهم تقريباً، خلال تسعة أشهر، مقارنة مع 1.578 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وبلغت القيمة السوقية للبنوك الثلاثة بحسب أسعار الإغلاق، أول أمس، نحو 294 مليار درهم، توزعت على 196 مليار درهم القيمة السوقية لبنك أبوظبي الأول، يليه بنك أبوظبي التجاري بقيمة 63.3 مليار درهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 35 مليار درهم.