الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

18 مليار درهم الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي

18 مليار درهم الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي
27 أكتوبر 2022 02:34

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 23.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تعادل زيادة بقيمة 3.46 مليار درهم، لتبلغ 18.06 مليار درهم، مقارنة مع 14.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021، بحسب الإفصاحات الرسمية الصادرة عن البنوك.
وتظهر البيانات الإجمالية للمجموعات المصرفية الثلاث المدرجة، وهي «بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» أنها تمكنت من رفع إجمالي إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.8 مليار درهم بنمو 12% مقارنة مع إيراداتها المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 29.3 مليار درهم تقريباً.
ووفقاً للبيانات، فإن المجموعات المصرفية الثلاث ضخت قروضاً وتسهيلات لعملائها بقيمة 72.6 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد محفظة الائتمان لديها إلى 813.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 741.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب على التمويل وزيادة نشاط قطاعات الأعمال في الدولة في جميع القطاعات، وانخفاض مستويات المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في عمليات الإقراض والتمويل، خلال الفترة.
وفي الوقت ذاته، تمكنت المجموعات المصرفية الثلاث من استقطاب ودائع جديدة بلغت قيمتها 177 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 ليرتفع الرصيد الإجمالي للودائع لديها إلى 1.167 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 990 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
وتظهر البيانات المجمعة للبنوك الثلاث أنها استحوذت على أكثر من نصف موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات الذي يشمل 59 بنكاً، حيث ارتفعت موجوداتها الإجمالية 12.8% لتصل إلى 1.78 تريليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2022 بزيادة قيمتها 202 مليار درهم تقريباً، خلال تسعة أشهر، مقارنة مع 1.578 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وبلغت القيمة السوقية للبنوك الثلاثة بحسب أسعار الإغلاق، أول أمس، نحو 294 مليار درهم، توزعت على 196 مليار درهم القيمة السوقية لبنك أبوظبي الأول، يليه بنك أبوظبي التجاري بقيمة 63.3 مليار درهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 35 مليار درهم.

أبوظبي
الإمارات
أرباح البنوك
بنوك أبوظبي
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي التجاري
مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©