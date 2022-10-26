تعاون بين «الإمارات للمتداولين» و«الدولية لسوق المال»

أبوظبي (وام)

أبرمت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، اتفاقية تعاون مشترك مع الرابطة الدولية لسوق رأس المال، بهدف تعزيز العلاقات الوثيقة والعضوية المتبادلة بين الجانبين، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات حول التطورات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية التي يشهدها قطاع الأسواق المالية.

وقع الاتفاقية محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، وبرايان باسكو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لسوق رأس المال، بحضور عدد من الأعضاء والمسؤولين من كلا الجانبين.

وتنص بنود الاتفاقية على التعاون بشأن الممارسات التجارية الفعّالة، بالإضافة إلى إجراءات المقاصة والتسوية، والعمل بشكل وثيق ضمن برامج وخطط مسبقة في تصميم برامج التدريب التعليمية، وإعداد التقارير التحليلية للأسواق المالية، وقراءة المعطيات البيانية المتقدمة، فضلاً عن بحث آفاق تعزيز تكنولوجيا التداول الآلي، والتعاون في مجال توفير الجمعية معرفتها وخبرتها في المنطقة، واستعراض الرابطة لخبرتها في الأسواق المالية العالمية. وأعرب محمد الهاشمي عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة، مؤكداً أنها تأتي في إطار استراتيجيات الجمعية تجاه توسيع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين المؤثرين، ممن يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة في الأسواق المالية العالمية، ستسهم في إثراء تجربة جميع أعضاء الجمعية وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة فيما يتعلق بتعاملات أسواق المال الدولية، ويوسع نطاق الفرص الاستثمارية للجانبين.