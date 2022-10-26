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الاقتصادي

أرباح «تيكوم» تنمو 51% إلى 639 مليون درهم

أرباح «تيكوم» تنمو 51% إلى 639 مليون درهم
27 أكتوبر 2022 02:33

دبي (وام)

أعلنت مجموعة تيكوم، ارتفع صافي أرباحها بنسبة 51% على أساس سنوي إلى 639 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مدعوماً بالنمو القويّ في الإيرادات، وانخفاض النفقات التشغيلية والإدارة المالية المُحكمة.  وارتفعت الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 1.48 مليار درهم بفضل النمو القويّ في جميع قطاعات الأعمال، واستقرّت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية عند 83.5% حتى 30 سبتمبر 2022، مسجلةً نموّاً للربع الثالث على التوالي وبزيادة فارقة مقارنة بمعدلات الإشغال المسجلة بنهاية عام 2021 والتي بلغت 78.3%.

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