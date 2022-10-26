«التجاري الدولي» يحقق 100 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

سجل البنك التجاري الدولي نحو 100 مليون درهم صافي أرباح للفترة المنتهية في سبتمبر 2022، بالمقارنة مع 45 مليون درهم صافي خسائر لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت القروض والسلفيات من 10.6 مليار درهم خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 إلى 13 مليار درهم حتى الـ30 من سبتمبر 2022، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 23%، مصحوباً بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 19%.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 32% من 34 مليون درهم في الربع الثاني 2022 إلى 45 مليون درهم للربع الثالث من عام 2022.

ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 25% من 73 مليون درهم في الربع الثاني 2022 إلى 91 مليون درهم للربع الثالث 2022.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20% من 158 مليون درهم في الربع الثاني إلى 189 مليون درهم للربع الثالث من عام 2022.