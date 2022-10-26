«التحقق الرقمي» توثق 2.5 مليون مستند لتسع جهات حكومية

أبوظبي (وام)

نجحت منصة التحقق الرقمي في تسجيل نحو مليونين و491 ألف مستند رقمي موثق، بعد مرور نحو 10 أشهر على إطلاقها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في يناير الماضي، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 50 ألف مستند. وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية «البلوك تشين» وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

وتوفر المنصة 21 نوعاً من المستندات الرقمية صادرة عن 9 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.