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الاقتصادي

%155 نمو أرباح «الفجيرة الوطني»

%155 نمو أرباح «الفجيرة الوطني»
27 أكتوبر 2022 02:34

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 155.1% على أساس سنوي بصافي ربح قدره 230.7 مليون درهم مقارنة بنحو 90.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021 وبزيادة بنسبة 463.4% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وتظهر النتائج تركيز بنك الفجيرة الوطني على جودة الأعمال وقاعدة التمويل الفعالة واستمرار الانتعاش الاقتصادي وتحسين المرونة، حيث حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 932.5 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة بزيادة ملحوظة بنسبة 25.1% مقارنة بمبلغ 745.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021، وبارتفاع قدره 2.4% على أساس ربع سنوي وبنسبة 32.9% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 .

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