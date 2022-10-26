الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية

الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
26 أكتوبر 2022 19:28

الرياض (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية اليوم الأربعاء إن الشركة وقعت اتفاقا مع ليليوم الألمانية لصناعة الطائرات الكهربائية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة لاستخدامها في شبكة الخطوط السعودية المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إبراهيم كوشي، إن الطائرات ستمثل خدمة مميزة لنقل ما بين أربعة وستة ركاب.

وأضاف أن هذا يوضح التزام الخطوط السعودية بالاستدامة لأن الطائرات كهربائية 100 بالمئة، وأن شركته هي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم هذه الطائرات كجزء من شبكتها.

وأضاف أن من المتوقع الحصول على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية في عام 2025.
 

الخطوط السعودية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©