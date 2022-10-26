اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار



لندن (أ ف ب)

قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأربعاء إلى ما فوق عتبة التكافؤ بعد تراجع العملة الخضراء على خلفية مخاوف تظلل أكبر قوة اقتصادية في العالم.وللمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر تخطى سعر صرف اليورو الدولار الواحد، مدفوعا بتوقعات تشير إلى توجّه المصرف المركزي الأوروبي لرفع معدّلات الفائدة بنسبة كبيرة الخميس.

كذلك حقّق الجنيه الاسترليني والين الياباني مكاسب مقابل العملة الخضراء، ما ساعد العملتين في تعويض بعض مما تكبّدتاه من خسائر مؤخرا.

وأشار كبير المحللين في مركز "أكتيف تريدز" ريكاردو إيفانغيليستا إلى أن الدولار تراجع على أثر "سلسلة من البيانات السلبية للاقتصاد (الأميركي) نشرت مطلع الأسبوع الحالي".

وقال إن البيانات التي أثارت القلق لا سيما تباطؤ نمو السوق العقارية بأكثر من المتوقع وضعف ثقة المستهلكين، أظهرت أن رفع الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) معدّلات الفائدة بشكل كبير "بدأ يحدث تصدّعات في الاقتصاد الأميركي".

وقفز سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بأكثر من واحد بالمئة، على خلفية ارتياح الأسواق لتولي ريشي سوناك رئاسة الحكومة البريطانية.

كذلك تراجع صرف الدولار مقابل الين بعدما وصل إلى أعلى مستوى منذ 32 عاما، مع استبعاد المصرف المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة.