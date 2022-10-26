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الاقتصادي

بورصة السعودية تتراجع بفعل ضعف أرباح الشركات

بورصة السعودية تتراجع بفعل ضعف أرباح الشركات
26 أكتوبر 2022 18:37

الرياض (رويترز) 

 أغلقت الأسهم السعودية على انخفاض اليوم الأربعاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال للشركات، في ظل حالة الضبابية في أسواق الطاقة التي تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين.كانت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، مستقرة على نطاق واسع وهي تتحرك صعوداً وهبوطاً في نطاق ضيق بعد أن أظهرت بيانات من القطاع أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لكن مخاوف شح الإمدادات وتراجع الدولار حدا من الخسائر.
ويعزز ارتفاع المخزونات المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من ضعف الطلب، وهو الضعف الذي ظهر أيضاً في بيانات واردات الخام الصينية.
وهبط المؤشر السعودي 1.5 بالمئة متأثراً بضغط من نزول سهم رتال للتطوير العمراني أربعة بالمئة على الرغم من إعلان الشركة عن زيادة في الأرباح الفصلية.
كما هبط سهم ينبع للبتروكيماويات (ينساب) 4.6 بالمئة بعد أن تحولت الشركة لتسجيل خسائر فصلية.
وخسر سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.8 بالمئة، وهبط مؤشر قطاع الطاقة 1.8 بالمئة.

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