مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مستفيدة من المخاوف بشأن الإمدادات وضعف الدولار، رغم أن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 54 سنتا، أو 0.58 بالمئة إلى 94.06 دولار للبرميل بحلول 1312 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 سنتا، أو 0.94 بالمئة إلى 86.12 دولار للبرميل.

وأطلق هبوط الدولار إشارة تفاؤل، إذ جعل النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وعززت المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات مكاسب النفط، مع إشارة رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

لكن مكاسب النفط كانت محدودة اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي. وجاء هذا أعلى من توقعات خمسة محللين في استطلاع لرويترز.

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، والذي ظهر ضعفه أيضا في تراجع واردات الصين من الخام.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.