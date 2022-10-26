13 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»



أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه بعدما ربح رأسماله السوقي ما يربو على 12.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تفاؤل المستثمرين بإعلان النتائج الفصلية وكبرى البنوك المدرجة عن أرباح قوية.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فاداكس 15» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10068.15 نقطة، فيما نما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.28% ليبلغ مستوى 10088.37نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3345.97 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.877 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.887 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.313 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و573.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.62 مليار درهم، موزعة بواقع 1.36 مليار درهم في سوق أبوظبي و261 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 303.7 سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.9 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «أبوظبي الإسلامي» بنسبة 4.57% و«مليتبلاي» 2.82% و«طيران أبوظبي» 2.3% و«دانة غاز» 2.29% و«بروج» 1.48% و«أغذية» 1.1% و«أي آند» 0.41% و«أدنوك للتوزيع» 0.22%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 282.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.05%.