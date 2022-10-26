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الاقتصادي

طيران ناس تطلق رحلات مباشرة إلى الدوحة

طيران ناس تطلق رحلات مباشرة إلى الدوحة
26 أكتوبر 2022 18:17


الرياض (الاتحاد)
أعلن طيران ناس،إطلاق رحلات جوية مباشرة تصل إلى ستة رحلات يومية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة ابتداءً من 20 نوفمبر، بمناسبة انطلاق مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم الذي تستضيفه قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
وسيبدأ طيران ناس 20 نوفمبر تسيير نحو 30 رحلة أسبوعياً تنطلق من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مما يوفر لضيوف طيران ناس خيارات متعددة مع انطلاق البطولة التي تقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 منتخباً، ويوفر للراغبين من مشجعي كأس العالم الفرصة لزيارة المملكة.
ويأتي تسيير الرحلات الجديدة إلى الدوحة في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وتتماشى الخطة الاستراتيجية لطيران ناس مع أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

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