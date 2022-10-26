59 مليون درهم حجم تجارة رأس الخيمة مع بلجيكا

رأس الخيمة (وام)

بحث محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة اليوم مع أنطوان ديلكور سفير المملكة البلجيكية لدى الدولة العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل دعمهما وتطويرها بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الثنائية ذات الاهتمام المشترك.وأشاد محمد السبب بتطور العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع بلجيكا مشيرا إلى أن حجم التجارة مع إمارة رأس الخيمة في العام 2021 بلغ نحو 59 مليون درهم ، بينما بلغت صادرات أعضاء الغرفة من المنشأ البلجيكي نحو 36 مليون درهم . وقال إن إمارة رأس الخيمة غدت مركزاً اقتصادياً رئيساً في المنطقة ، ووجهة للشركات العالمية الراغبة في دخول الأسواق الإقليمية، بفضل ما تتميز به من مناخ استثماري محفز، في إطار رؤية قيادات إمارة رأس الخيمة التنموية الطموحة. وأكد مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة الحرص على مضاعفة الجهود ، لتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين البلجيكيين ، وتفعيل قنوات التواصل المشترك مع الجهات المعنية بالمملكة البلجيكية. من جهته أشاد أنطوان ديلكور بالعلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط الإمارات والمملكة البلجيكية ، مؤكدا الحرص على تكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال في رأس الخيمة ونظرائهم في المملكة البلجيكية لتعريف شركات القطاع الخاص لكلا الطرفين بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق الإماراتي والسوق البلجيكي على حد سواء، لا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاتصال الرقمي والصناعة وغيرها. حضر اللقاء يوغن سيلاسلاغس مستشار الشؤون السياسية ونائب رئيس البعثة وايمان درويش الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال .

