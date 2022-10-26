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الاقتصادي

1.2مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

1.2مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
26 أكتوبر 2022 16:19

دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 371 مبايعة بقيمة 1.01 مليار درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 191.71 مليون درهم و339 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 820.86 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164.26 مليون درهم منها 29 رهونات أراض بقيمة 74.92 مليون درهم و49 رهونات فلل وشقق بقيمة 89.34 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة العوير الأولى بقيمة 18 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 57.07 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.

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