11.2 مليار درهم إجمالي استثمارات «اتصالات مصر من &e»

يوسف العربي (أبوظبي) بلغ إجمالي استثمارات اتصالات مصر من &e نحو 60 مليار جنيه (11.18 مليار درهم) خلال 15 عاماً، تم توجيه جزء كبير منها لتحديث الشبكة والبنية التحتية، وفق بيانات الشركة. ورصدت شركة اتصالات مصر 5.5 مليار جنيه للاستثمارات الجديدة حتى نهاية العام الحالي، في إطار دعمها لخطة الدولة المصرية للتحول الرقمي. وأكدت اتصالات مصر من &e حرصها على طرح أحدث التقنيات، حيث كانت أول مقدم لتكنولوجيا «3.5G» في مصر، وأول مشغل يدعم تقنية الاتصال الصوتي عبر شبكة الجيل الرابع «VoLTE»، كما تترقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرح الشريحة الرقمية «eSIM». وقالت إنها على أتم الاستعداد لنشر شبكات الجيل الخامس «5G» في خطوة سيكون لها انعكاسات هائلة من شأنها دعم مختلف استخدامات الأفراد وقطاعات الأعمال في مصر. وتمتلك اتصالات مصر من &e خطة طموح لتقديم الشركة بشكل جديد كشركة تكنولوجيا متكاملة في إطار التطور، ودعم إمكانيات النمو، وتقديم خدمات جديدة مناسبة لكل الفئات لتلبية تطلعاتهم. وتعد اتصالات مصر من &e واحدة من أكثر الشركات نجاحاً ضمن مجموعة e& التي تشغل فيها حصة تقدر بـ 67% وهي اليوم ضمن أكثر ثلاث شركات تحقيقاً للربحية من الشركات التي تملك فيها مجموعة e& حصة الأغلبية. الاستثمار والنمو وترى مجموعة &e في السوق المصرية فرصاً واعدة للنمو كون غالبيته من الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بكثافة. وبلغ عدد مشتركي اتصالات في مصر 30 مليون مشترك، فيما بلغ إجمالي عدد الفروع التابعة للشركة 876 فرعاً على مستوى جمهورية مصر العربية. وسجلت اتصالات مصر من &e نسبة نمو بحركة التعاملات على المحفظة المالية «كاش» بلغت نسبتها 600% كما نمت محفظة اتصالات كاش بنسبة 400% على مستوى الجمهورية. وتخطط اتصالات مصر من &e للوصول إلى 20 مليون عميل خلال 3 سنوات من مستخدمي الدفع الإلكتروني في إطار دعم خطط الدولة المصرية في مجال الشمول المالي. وحصلت اتصالات مصر مؤخراً على 40 ميجا هرتز من الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD ما يمنح الشركة القدرة على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة لا سيما ما تنامي الطلب على خدمات نقل البيانات. وتمتلك الشركة أكثر من 8500 موقع لتشغيل شبكة الجيل الرابع، وجار العمل على تنفيذ المزيد من المواقع بعد أن بلغت نسبة تغطية الشبكة 99% من المناطق المؤهلة بالسكان. مشروعات جديدة نجحت شركة اتصالات بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية في تنفيذ ما يزيد عن 70% من المشروعات التي كلفت بها، وتستعد حالياً لبدء العمل في المباني المتعلقة بمراكز البيانات وبلغت استثمارات الشركة في هذا المشروع نحو 20 مليون دولار. وبلغ إجمالي استثمارات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية نحو 20 مليون جنيه خلال العام 2022 لترتفع إجمالي مساهمتها في هذا المجال إلى أكثر من 140 مليون جنيه حتى نهاية العام، وتركز الشركة على تمويل المشروعات المتعلقة بالقطاع الصحي والتنمية المستدامة.

