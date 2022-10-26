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الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب» تُوقِف التعامل بالدرهم الإلكتروني

«الاتحادية للضرائب» تُوقِف التعامل بالدرهم الإلكتروني
26 أكتوبر 2022 15:32

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم إيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني لسداد المستحقات الضريبية للهيئة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم استبدال خيار الدفع بالدرهم الإلكتروني بإتاحة الدفع من خلال خيار المدفوعات الذكية «Magnati» التابعة لبنك أبوظبي الأول (FAB) التي تتيح حلولاً برمجية متطورة للمدفوعات عبر الإنترنت، باستخدام الجيل الجديد من أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال لتقديم خدمة مدفوعات تتميز بالسلاسة والفاعلية لعملاء الهيئة.وأوضحت أن خيار المدفوعات الذكية «Magnati» يمكن من خلاله سداد المستحقات الضريبية عبر منصة «Magnati» التابعة لبنك أبوظبي الأول، كما يوفر كذلك إمكانية سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن طريق البطاقات الائتمانية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قيام وزارة المالية بوقف التعامل بمنظومة الدرهم الإلكتروني لسداد المدفوعات الحكومية، وإتاحة سداد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة المعتمدة في الدولة، وذلك استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.
وأوضحت أن المنصة الإلكترونية لسداد الالتزامات الضريبية المتاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب توفر خيارات دفع متنوعة أخرى لعملائها، تتميز بأعلى مستويات الأمان والسهولة والسرعة، مشيرة إلى أنه من هذه الخيارات إتاحة الدفع باستخدام رقم (GIBAN) (جي آي بان) الذي تصدره الهيئة لكل مسجل للضريبة ويتيح للخاضعين للضريبة التحويل الإلكتروني المباشر من حساباتهم المصرفية إلى الهيئة، حيث يتم استخدامه بتحويل الأموال من العديد من المؤسسات المالية داخل وخارج دولة الإمارات، ويمكن استخدامه لدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المستحقة، وأية مستحقات ضريبية أخرى.

الهيئة الاتحادية للضرائب
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