«سلامة» توقع اتفاقية مع «اقتصادية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتقديم خدماتها عبر منصة «رحلة المستثمر».

وستنضم الشركة إلى المؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات عبر هذه المبادرة التي تتيح لروّاد الأعمال والمستثمرين إمكانية تقديم طلبات للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة، ومن ضمنها تأمين الشركات بشكل مباشر من خلال منصة «رحلة المستثمر» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.يُذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أطلقت منصة «رحلة المستثمر» الرقمية في العام الماضي (2021)، والتي تم تصميمها لتلبية متطلبات روّاد الأعمال والمستثمرين، حيث تتيح لهم تجربة رقمية متكاملة تضمن تسهيل مزاولة أعمالهم، وتيسير التواصل مع الجهات والهيئات الحكومية. وستعمل شركة «سلامة» على دمج خدماتها في هذه المنظومة المتطورة التي تدعم الأفكار التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «لطالما حرصنا على مواصلة التزامنا بتطوير ودعم منظومة ريادة الأعمال، ولذلك نتطلع قدماً في 'سلامة' إلى توسعة شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وانطلاقاً من موقعنا البارز كأكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، فإننا نفخر بقدرتنا على ترسيخ مكانتنا كشريك مفضّل في مجال التأمين للعلامات التجارية المحلية وروّاد الأعمال، إذ نوفّر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقات تأمين مميّزة وعالية الجودة مصمّمة خصيصاً لتساعدها على الارتقاء بأداء أعمالها وتسريع نموها وتزويدها بمزايا تنافسية هامة».

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن المرحلة الثانية من منصة «رحلة المستثمر» خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، إذ أضافت إليها المزيد من الخدمات والأدوات التي تسهل عمليات تأسيس الشركات. وتحوي المنصة الرقمية أداة محاكاة تعليمية لمساعدة المستثمرين في التعرّف على مختلف المراحل والإجراءات لتأسيس شركاتهم. وتتيح منصة «رحلة المستثمر» كذلك لأصحاب الأعمال تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية، والحصول على خدمات الاتصالات، والدعم التشغيلي للأعمال وغيرها الكثير من الخدمات المتطورة.