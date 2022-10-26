13 مليار درهم قيمة المشاريع قيد الإنشاء لـ«ميرال»

رشا طبيلة (أبوظبي) أطلقت «ميرال» اليوم هويتها الجديدة وشعارها الجديد وأولى حملاتها الترويجية، والتي تسهم في تعزيز دورها في القطاع السياحي وتمثّل بداية فصل جديد في مسيرة نموها، معلنة أن قيمة مشاريعها قيد الإنشاء تتجاوز 13 مليار درهم وتنتشر في جزيرة ياس وباقي أنحاء أبوظبي، كما تعتزم الإعلان عن 3 مشاريع جديدة قريباً.

وتم الكشف عن الشعار الجديد خلال فعالية داخلية شملت إطلاق محاكاة للحملة الجديدة ضمن عالم الميتافيرس، إضافة إلى الكشف عن الهوية الجديدة لشركات ميرال، مع التركيز على قيم التطور والالتزام والبهجة.

إنجازات استثنائية

محمد خليفة المبارك



قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: «تلتزم ميرال بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مشاريعها التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في قطاع السياحة، كما تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في عقدها الجديد من خلال توفير وجهات مميزة ومتكاملة، ما يعكس التزامها بالارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي ودعم نموه».



تطوير قطاع الترفيه والسياحة

محمد عبد الله الزعابي

من جهته، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ميرال، في لقاء صحفي أمس، بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة: «يعكس الشعار الجديد جهودنا الدائمة في ميرال لتطوير قطاع الترفيه والسياحة في العاصمة الإماراتية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لأبوظبي. وتسلط هذه الخطوة الضوء على التزامنا بإعادة ابتكار تجارب الزوار الشاملة وتطويرها، لنمنح زوارنا من داخل الدولة وخارجها أوقاتاً لا تُنسى، كما نسعى من خلال شعارنا الجديد إلى تعزيز مكانة وجهاتنا كأفضل الخيارات في قطاع الاستجمام والترفيه والسياحة عالمياً».

وقال: «تلعب »ميرال« دوراً كبيراً في قطاع السياحة بأبوظبي من خلال المشاريع التي طورتها من المدن الترفيهية في جزيرة ياس وقصر الوطن والفنادق التي تم إنجازها وياس باي والاتحاد أرينا وغيرها من المشاريع».

وأضاف: «نسعى من خلال الهوية الجديدة لعب دور أكبر في القطاع السياحي الذي يعد قطاعاً حيوياً ومهماً، من خلال توحيد الجهود تحت مظلة وحدة وهي»ميرال«، حيث قمنا بتوحيد جميع الشركات تحت مظلة»ميرال«بهدف لعب دور أكبر وتطوير مشاريع جديدة».

وأوضح الزعابي أنه يتم التركيز على 3 أعمدة رئيسية هو الجانب التطويري من خلال تطوير مشاريع متنوعة بالقطاع السياحي، والترويجي من خلال الترويج السياحي للوجهات لا سيما أننا نهدف لتحقيق نجاح في جزيرة السعديات وترويجها في الأسواق العالمية«.



الفعاليات المتنوعة

وأضاف: »فيما يتعلق بالفعاليات نشهد نجاحاً كبيراً في استضافة الفعاليات المتنوعة والعالمية فالاتحاد أرينا يستضيف منذ سبتمبر الماضي أحداث وفعاليات كبرى، حققت نجاحاً باهراً مثل «ديزني على الجليد» الذي استقطب 30 ألف زائر، ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه» وبطولة «يو إف سي» التي حققت نجاحاً كبيراً، فضلاً عن فعاليات مقبلة مثل فعالية خاصة للجمهور الهندي وعشاق الموسيقى والأفلام الهندية وعروض «ليون كينج» التي تبدأ في 18 نوفمبر وتستمر عشرين يوماً«.

وأضاف: »لا تقتصر الفعاليات على الترفيه والعروض بل أيضاً نستقطب في جزيرة ياس مؤتمرات أعمال مهمة مثل اجتماعات لرؤساء شركات عالمية وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات«.

وشدد الزعابي على أن استضافة الكثير من الفعاليات يعكس مكانة وقوة القطاع السياحي، لا سيما أن فترة الصيف الماضي وتحديداً خلال الربع الثالث من العام الجاري، تم تسجيل أداء سياحي ممتاز حيث سجلت الفنادق في جزيرة ياس متوسط إشغال 90%».

وحول أهم الأسواق الدولية، قال الزعابي: إن السوق الهندي ما زال يتصدر الأسواق الدولية إضافة إلى إقبال كبير من السوق الخليجي والسوق الروسي ثم السوق الأوروبي لا سيما البريطاني والألماني«.

وأضاف: »السوق المحلي فيستحوذ على نصيب الأسد من زوار جزيرة ياس«.

وبين الزعابي إنه تم استعادة 90% من مستويات عام 2019 بعدد الزوار الدوليين للمدن الترفيهية في جزيرة ياس».



مشاريع جديدة

وقال الزعابي: «تبلغ قيمة المشاريع قيد الإنشاء حالياً 13 مليار درهم، ومن بينها مشروع»سي وورلد أبوظبي«الذي ينتهي الأعمال الإنشائية فيه نهاية العام الجاري وافتتاحه في 2023، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 95%».

وأضاف: «يتم تطوير حالياً مشروعين آخرين لأول مرة في جزيرة السعديات بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وهما مشروع متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي التي تم إنجاز 25% من الأعمال الإنشائية على أن يتم اكتمال الأعمال الإنشائية في 2025، ومشروع»تيم لاب فينومينا أبوظبي«، وهو مشروع بالتعاون مع شركة تيم لاب في طوكيو يدمج بين التعليم والترفيه الرقمي ليتم إنجاز الأعمال الإنشائية فيه في 2024».

وقال: «سيتم الإعلان عن 3 مشاريع جديدة خلال الأشهر المقبلة».

وحول المشاريع السكنية في الجزيرة وتحديداً في مشروع «ياس باي»، قال الزعابي إنه تم بيع 25 أرض سكنية في مشروع ياس باي لمطورين عقاريين من أصل 35 أرضاً، حيث من المتوقع بيع باقي الأراضي خلال الأشهر المقبلة«.

تصميم الشعار الجديد

الشعار الجديد لـ«ميرال»

وحول تصميم الشعار الجديد، قالت تغريد السعيد المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في»ميرال«» تم تصميم شكل الشعار الجديد ليكون عبارة عن 3 خطوط ودائرتين، حيث تمثل الخطوط الثلاثة الفرد والمجتمع والبيئة، أما الدائرتان فتعكس طبيعة أبوظبي، فأول دائرة تعكس الشمس والصحراء والدائرة الثانية تعكس البحر«.وأكدت أن»ميرال«بدأت من أبوظبي وتطمح للعالمية، وتركز من خلال هويتها الجديدة على ترسيخ قيم الالتزام والإنجاز والسعادة، من خلال الالتزام بالتجارب التي يتم تقديمها والإنجاز في المشاريع وتقديمها والإنجاز في تنفيذ المشاريع ليكون الشعار صفحة جديدة لمتابعة مسيرة ميرال، والتركيز على قطاع السياحة والترفيه والاستجمام».