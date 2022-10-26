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الاقتصادي

الذهب يعزز مكاسبه ويربح 20 دولاراً

الذهب يعزز مكاسبه ويربح 20 دولاراً
26 أكتوبر 2022 15:11

عواصم (وام)

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 20 دولاراً في المعاملات الفورية.
ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 1.21% أو ما يعادل 20.04 دولار لتصل إلى 1673.46 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة «12:07 مساءً بتوقيت الإمارات».
في حين زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 1.18% تعادل 19.45 دولار لتصل إلى 1677.5 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.94% إلى 19.72 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 2.57% إلى 1967.78 دولار، ونما البلاتين بنسبة 1.77% إلى 936 دولار.

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