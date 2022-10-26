«أرامكو» تنشئ صندوقاً للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

الرياض (د ب أ)

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولاً مستقراً وشاملاً للطاقة.

ووفق وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم، جاء الإعلان عن الصندوق، الذي يُعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم، خلال فعاليات النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار(FII).

ويُعد الصندوق، الذي تديره شركة أرامكو فينتشرز، (ذراع أرامكو السعودية لرأس المال الجريء)، امتداداً لجهود الشركة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وسيسعى الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في عام 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.

وستشمل مجالات تركيز الصندوق مبدئياً على احتجاز الكربون وتخزينه، وحلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتقدم في كفاءة الطاقة، والحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وحلول الاستدامة الرقمية، والهيدروجين، والأمونيا قليلة الكربون، والوقود الاصطناعي، وسيستهدف الصندوق الاستثمارات على مستوى العالم.

وتخطط أرامكو السعودية للمشاركة، من خلال شركة أرامكو للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام، للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمي يتم إطلاقه في عام 2023 بالمملكة.