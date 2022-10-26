وزير سعودي: التحول في مجال الطاقة قد يستغرق 30 عاماً

دبي (رويترز)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن التحول في مجال الطاقة بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عاماً، مما يستلزم مواصلة الاستثمار في الموارد التقليدية لضمان أمن الإمدادات.وقال الجدعان: إنه في الوقت الذي يواجه الاقتصاد العالمي «ستة أشهر صعبة للغاية»، فإن التوقعات بالنسبة للدول الخليجية المنتجة للنفط «جيدة جداً» مع احتمال أن تظل كذلك خلال السنوات الست المقبلة.

وحذرت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، والدول الأخرى الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) من نقص الاستثمار في الهيدروكربونات، خاصة في ظل وجود فائض ضعيف في الطاقة الإنتاجية، بينما ما زال الطلب قوياً نسبياً رغم قوة الرياح الاقتصادية المعاكسة.

وقال الجدعان: «التفكير في الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتغير المناخ.. (أصبح) الآن هو الأكثر واقعية، لأن الانتقال في الواقع لن يستغرق سنة واحدة، ولا عشر سنوات، (ولكن) ربما 30 سنة».

وأضاف: «لذلك علينا أن نستثمر في أمن الطاقة، لكن دون أن نهمل، في الوقت نفسه تغير المناخ».

وجاءت تصريحات الجدعان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة، الذي يستعرض مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وجذب رأس المال الأجنبي.

ومضى الجدعان قائلاً: «في المنطقة... نبذل جهوداً كبيرة لتقليل الانبعاثات فعلياً... نستثمر الكثير في الطاقة التقليدية، ولكننا نستثمر أيضاً في مبادرات (مكافحة) تغير المناخ».

ومن المتوقع أن يجري مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي بدأ أمس الثلاثاء، مزاداً لتداول مليون طن من الائتمان الكربوني. وأعلن صندوق الثروة السيادي السعودي قبل المؤتمر تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

وتسعى المملكة ودول الخليج العربية إلى تعزيز جهودها في مجال الطاقة النظيفة. وقالت الرياض، العام الماضي، إن السعودية تهدف إلى التخلص تماماً من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي ينتج معظمها عن حرق الوقود الأحفوري، بحلول عام 2060.

وقال الجدعان: إن التعاون العالمي ضروري لتحقيق الاستقرار، وإن دول الخليج العربية ستساعد دول المنطقة في مواجهة توقعات اقتصادية «شديدة الصعوبة».

وقال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في المؤتمر نفسه، اليوم الأربعاء، إن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لأن معظم الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حالياً على الاستهلاك والواردات.