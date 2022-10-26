5.7 مليار درهم استثمارات «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» في الإمارات

قال محمد عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن إجمالي حجم استثمارات الهيئة في المشاريع القائمة وقيد التأسيس في دولة الإمارات يبلغ نحو 1.55 مليار دولار (5.7 مليار درهم)، مشيداً بالنقلة النوعية والمشاريع الذكية التي يشهدها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الدولة، والذي يعزز الأمن الغذائي القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة لتسريع الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وأوضح محمد عبيد المزروعي، في حوار مع «وام»، أن أبرز هذه الاستثمارات تتمثل في تأسيس شركة روابي الإمارات منذ عام 2001 والتي تعد أول مشروع استثماري أنشأته الهيئة في الدولة، وتضم مجموعة من الشركات «الروابي للألبان والإمارات الوطنية للأغذية وجرين فيلدز لصناعة الأعلاف»، بهدف تطوير وإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية لتعزيز الأمن الغذائي العربي بشكل عام وفي دولة الإمارات بشكل خاص.

وحول قطاع ريادة الأعمال في مجال الزراعة والثروة السمكية والزراعة المائية وأبرز المشاريع التي تدعمها وتشرف عليها الهيئة، قال: إن الهيئة قامت بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص لبلورة مشروعات زراعية في مجال الزراعة المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك فيما يخص الاستزراع السمكي، حيث تواكب الهيئة التطورات الجارية في هذا المجال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تقييم نحو 6 مشروعات في مجال الاستزراع السمكي، منها مشروعات جديدة في الإمارات ومن أهمها مشروعان جديدان، الأول لاستزراع السلمون بطاقة 10 أطنان في أحواض، والثاني لاستزراع سمك القاروص والدينس بطاقة 10 أطنان في أقفاص عائمة.

وثمن المزروعي اهتمام دولة الإمارات بإقامة المشاريع الزراعية التي تعتمد على مفهوم الإدارة المتكاملة للغذاء، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الاستدامة بهدف مضاعفة الإنتاج الغذائي، منوهاً بمشروع وادي تكنولوجيا الغذاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومشروع (بستانك) الذي يُعد من أكبر المزارع الرأسية التي تعتمد على الزراعة المائية باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم.

وأكد أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في المجال الزراعي لتوطين التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات ندرة الأراضي الزراعية وقسوة المناخ باستخدام الحلول المبتكرة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، وسيسهم في توفير منتجات غذائية عالية الجودة منتجة محلياً وتعزيز الأمن الغذائي القائم على الابتكار، كما تسهم في زيادة الاستثمارات بالمجال الزراعي وتشجيع شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية للاستثمار بالدولة.