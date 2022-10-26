2.7 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان

بلغت قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري 2.7 مليار درهم عبر 2397 تصرفاً عقارياً. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن القطاع العقاري في عجمان يشهد منذ مطلع العام 2022 نشاطاً متزايداً وإقبالاً ملحوظاً، نظراً لتنوع فرص الاستثمار وبفضل الحوافز والمزايا القوية التي توفرها الإمارة للمستثمرين لا سيما سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة الخدمات الحكومية التي لعبت دوراً رئيساً في تعزيز جودة بيئة الاستثمار، وأسهمت بشكل فعال ومباشر في رفع معدلات الرضا لدى جميع الفئات المعنية في القطاع العقاري. وأوضح أن «التلة 2» شهدت تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 83.2 مليون درهم، كما حلّ القطاع «الشرقي» على رأس قائمة القطاعات الأكثر تداولاً متقدماً على القطاعين «الجنوبي» و«مصفوت».