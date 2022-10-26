45.6 مليار درهم تمويلات واستثمارات «أبوظبي للتنمية» لمصر

بلغ إجمالي تمويلات واستثمارات وودائع صندوق أبوظبي للتنمية في جمهورية مصر العربية خلال 50 عاماً نحو 45.6 مليار درهم منها تمويلات بقيمة 4.66 مليار درهم للعديد من المشاريع التنموية فيما بلغت قيمة استثماراته وودائعه البنكية في مصر 41 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2022.

وحسب تقرير للصندوق بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والتي تأتي تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، فإن المشاريع التنموية والاستثمارية انعكست على تحفيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما كانت لها الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية لمصر.



استدامة العلاقة الراسخة

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، "إن الاحتفاء بمرور نصف قرن على تأسيس العلاقات التاريخية الإماراتية المصرية يعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة العلاقة الراسخة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والتي يعود تاريخها إلى قيام دولة الاتحاد في عام 1971 وإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية، كما وتجسد الاحتفالية عمق العلاقات الأخوية ومدى حرص قيادة البلدين على تنمية الشراكة العربية وتعزيز التكامل الاستراتيجي بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع مصر بدأت منذ أن موّل الصندوق أولى مشاريعه التنموية في عام 1974، والتي كانت بمثابة الانطلاقة الأولى نحو مسيرة رائدة من الإنجازات الاقتصادية الداعمة لتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات المستقبلية للبلدين، ومنذ ذلك التاريخ حرص الصندوق على مواصلة دعم مساعي الحكومة المصرية لتحقيق برامجها التنموية من خلال تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر ومجتمعها".

أبرز القطاعات والشراكات

وأسهمت الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية في إحداث نقلة نوعية شملت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث حرص الصندوق على دعم القطاعات الرئيسية ومن أبرزها:

تنمية قطاع الزراعة

يحظى دعم القطاع الزراعي أهمية كبيرة لدى الصندوق، لما لهذا القطاع الحيوي من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي لمصر، حيث مول الصندوق عدة مشاريع استراتيجية من أبرزها استصلاح الأراضي غرب النوبارية، وتنمية جنوب الوادي، ومشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء، إلى جانب الاستثمار في مشاريع زراعية أخرى، وأسهمت تلك المشاريع في الاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاستثمارية والتجارة الدولية، كما انعكس تنمية هذا القطاع على تعزيز أنظمة الري وتوفير فرص عمل للسكان.

تنمية قطاع الإسكان

سعياً من الصندوق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة وتعزيز الرفاهية وتحسين جودة حياة الشعوب، حرص الصندوق على دعم قطاع الإسكان في مصر، من أبرزها إنشاء 300 وحدة سكنية للفلاحين في قرية الخطارة، وبناء مدينة الشيخ زايد، والتي تعد من أهم المدن الحديثة متكاملة المرافق والخدمات التي تضمنت تمويل 19 مشروعاً شمل مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والمياه والزراعة وغيرها من القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى تمويل منشأة ناصر التي شملت 26 مشروعاً استراتيجياً، وانعكست تلك المشاريع في توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة، وتزويدها بأفضل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان.

تنمية قطاع النقل والمواصلات

تبرز أهمية دعم قطاع النقل والمواصلات لما لهذا القطاع الاستراتيجي من دور جوهري في نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، لذا حرص الصندوق على تنمية هذا القطاع من خلال تمويل قناة السويس على مرحلتين شملت توسعة المسطح المائي وتطوير المرافق التابعة له، الأمر الذي أسهم في زيادة طاقة استيعاب سفن النقل البحري العملاقة وسهولة نقل البضائع المتنوعة، مما عزز من تحسين الكفاءة التشغيلية للقناة وتنشيط حركة التبادل التجاري الدولي.

تنمية قطاعي الصناعة والكهرباء

يعد تنمية قطاعي الصناعة والكهرباء إحدى أهم الركائز الأساسية لتقدم الدول وازدهارها، حيث عمل الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز هذه القطاعات الهامة، ومول الصندوق مصنع سماد طلخا الذي يهدف إلى إنتاج السماد النيتروجيني بطاقة تبلغ 249 ألف طن سنوياً، وتمويل محطة كهرباء أبي قير لتزويد المنشآت الصناعية في منطقتي الإسكندرية وأبو قير وتأمينها بإمدادات آمنة وموثوقة من الكهرباء المستدامة، كما مول الصندوق محطة كهرباء بنها التي تعمل على توليد الكهرباء بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاواط، تعمل بنظام الدورة المركبة وتم ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.



الصندوق الاجتماعي للتنمية

كما ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر على مرحلتين بهدف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أنعكس هذا الدعم في توفير العديد من فرص العمل للسكان، وكذلك تطوير مهارات الشباب وتوظيف قدراتهم لخدمة بلدهم، وتحسين مستوى المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لمصر.



النشاط الاستثماري

وإلى جانب نشاطه التنموي يستثمر صندوق أبوظبي للتنمية في شركات استراتيجية ضمن قطاعات حيوية، ويحرص من خلال تلك الاستثمارات المتنوعة على ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للدول المستفيدة، حيث يستثمر الصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية في مصر بنسبة 84.3% والتي تعمل في مجال الاستثمارات السياحية، وتمتلك الشركة أربعة فنادق من فئتي 4 و5 نجوم في كل من القاهرة، شرم الشيخ، الغردقة والأقصر، كما تمتلك أسهماً بنسبة 99.28٪ في شركة مصر العربية للفنادق التي تمتلك منتجعاً من فئة 5 نجوم في الكرنك، وتتم إدارة جميع هذه الفنادق من قبل شركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق.



مشاريع الصندوق في جمهورية مصر العربية

قطاع الزراعة

استصلاح الأراضي غرب النوبارية

سنة التمويل: 1989

يهدف المشروع إلى استصلاح أراضي زراعية بمساحات كبيرة غرب النوبارية، كما ساهم المشروع في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وتوفير آلاف فرص العمل في القطاع الزراعي.

الاستثمار الزراعي

سنة التمويل: 1990

قام الصندوق بتمويل مشروع استثماري زراعي يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية ويوفر فرص عمل جديدة، وقد تضمن المشروع استصلاح 3500 فدان من الأراضي الزراعية في منطقة جنوب التحرير وزراعتها بغرض الاستثمار.

ترعة الحمام بالساحل الشمالي وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء

سنة التمويل: 1991

ساهم المشروعين إعطاء دفعة قوية للقطاع الزراعي من خلال توفير أنظمة ري فعالة لمساحات زراعية شاسعة، حيث استهدف مشروع ترعة الشيخ زايد في غرب سيناء إنشاء قناة لري 40 ألف فدان من الأراضي الزراعية، في حين استهدف مشروع ترعة الحمام ري 148 فداناً من الأراضي الزراعية.

دراسة جدوى اقتصادية لمشروع النقرة الزراعي

سنة التمويل: 1994

يهدف المشروع إلى تحديث دراسة جدوى مشروع وادي النقرة الذي يقع في صعيد مصر شمال مدينة أسوان على البر الشرقي من النيل، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 60 ألف متر.

تنمية جنوب الوادي (يتضمن 3 مشاريع)

سنة التمويل: 1997

يشمل على ثلاثة مشاريع وهي (مشروع حفر قناة صاحب السمو الشيخ زايد، مشروع محطات الضخ، مشروع المزارع التجريبية)، وتهدف تلك المشاريع الإستراتيجية إلى المساهمة في تنمية جنوب الوادي من خلال إنشاء ترعة لري مساحة 100 ألف فدان كجزء من منظومة الري المتكامل لري نصف مليون فدان.

ويعتبر مشروع حفر قناة الشيخ زايد جزءً حيوياً من مشروع تنمية جنوب الوادي في منطقة توشكى ويساهم في خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء موازية للنيل تساهم في إضافة 540 ألف فدان للرقعة الزراعية التي يتم ريها بمياه النيل عبر قناة الشيخ زايد.

قطاع الكهرباء

محطة كهرباء أبي قير

سنة التمويل: 1975

يعمل المشروع على تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير، وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة، وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تبلغ سعتهما 30 ميغاواط، إضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي.

محطة كهرباء بنها

سنة التمويل: 2010

مول الصندوق محطة لتوليد الكهرباء في مدينة بنها بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاواط، وتعمل بنظام الدورة المركبة مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد، وقد أتاح إنشاء المحطة تلبية الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية.

قطاع السياحة

فندق عمر الخيام

سنة التمويل: 1974

قام الصندوق بترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام، حيث تم تحديث كافة غرف الفندق والبالغ عددها 700 غرفة، والقاعات الداخلية والخارجية إضافة إلى المرافق الأخرى التابعة للفندق.

قطاع النقل والمواصلات

إعادة فتح قناة السويس (المرحلة الأولى)

سنة التمويل: 1974

ساهم المشروع في تمكين قناة السويس من استيعاب سفن الشحن الضخمة، وناقلات النفط العملاقة، من خلال زيادة مساحة المسطح المائي، مما عزز بشكل ملموس من الحركة التجارية والكفاءة التشغيلية للقناة.

تطوير قناة السويس (المرحلة الثانية)

سنة التمويل: 1977

جاء مشروع تطوير قناة السويس في مرحلته الثانية لاستكمال عملية توسعة القناة وتأهيلها بحيث تكون أكثر قدرة وفاعلية على استقبال سفن الشحن العملاقة واختصار المدة الزمنية في عبور القناة.

قطاع التنمية الاجتماعية

الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الأولى)

سنة التمويل: 1991

قدم الصندوق دعماً مالياً للصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف محاربة الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين، وتمكن الصندوق بإنشاء أعداد كبيرة من المشاريع والمنشآت الصغيرة ساهمت في إيجاد فرص عمل تتراوح بين 50 و 70 ألف فرصة سنوياً للمصريين.

الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية)

سنة التمويل: 1997

قدم الصندوق دعماً مالياً إضافياً للصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف تشجيع المواطنين المصريين على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب في المجالات الإنتاجية المتنوعة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

قطاع الصناعة

مصنع سماد طلخا

سنة التمويل: 1974

موّل صندوق أبوظبي للتنمية مشروع مصنع سماد طلخا الذي يقع في شمال الدلتا، ويهدف المشروع إلى إنتاج السماد النيتروجيني بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنوياً، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النتروجينية مما يدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

قطاع الإسكان

مساكن الفلاحين في الخطارة

سنة التمويل: 1991

جاء تمويل الصندوق لمشروع مساكن الفلاحين في الخطارة لتنمية المناطق الريفية للحد من هجرة السكان من الأرياف وتطوير قطاعات الزراعة، ويهدف المشروع إلى توفير حياة كريمة للفلاحين في الخطارة من خلال إنشاء 300 وحدة سكنية بالإضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع.

مدينة الشيخ زايد في مصر

سنة التمويل: 1994

شمل إنشاء مدينة الشيخ زايد في مصر تنفيذ 19 مشروعاً ضمن قطاعات رئيسية كالصحة ويعد من أبرزها مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وفي قطاع التعليم تم إنشاء العديد من المدارس والكليات من أهمها كلية الهندسة، ومدرسة الشيخ زايد الثانوية للبنات، كما تم العمل على تنمية قطاع المياه التي شملت العديد من المشاريع منها إنشاء محطات لتنقية مياه الشرب وقطاعات متنوعة ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسين وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

منشأة ناصر

سنة التمويل: 2000

يهدف المشروع الممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية إلى دعم اقتصاد البلاد، ويتضمن تنفيذ 26 مشروعاً في قطاعات حيوية منها في (الإسكان، النقل والمواصلات، الزراعة، المياه، التعليم، الصحة) والعمل على إنشاء مباني جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، وتم تزويدها بكافة الخدمات الأساسية والمرافق العامة.

قطاعات متنوعة

مول صندوق أبوظبي للتنمية 12 مشروعاً في مصر، غطت قطاعات متنوعة كالأمن الغذائي، الطاقة، الإسكان، الصحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.