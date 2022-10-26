ماسك يعتزم اتمام صفقة "تويتر" نهاية الأسبوع

قالت مصادر مطلعة إن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تعهد باتمام صفقة الاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعة المقبل خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من المصرفيين الذين يساعدونه في تمويل الصفقة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول إن البنوك التي ستقدم قروضاً بقيمة 13 مليار دولار لتمويل الصفقة انتهت من وضع اتفاق قرض جماعي وتقوم حاليا بتوقيع المستندات الخاصة به، وهي واحدة من

الخطوات الأخيرة قبل إرسال الأموال إلى حساب ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا. وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن مجموعة بنوك أميركية بقيادة بنك مورجان ستانلي استعدت بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة لتقديم القروض. لكن لم يتم تأكيد أي شيء. وتشير التطورات الأخيرة إلى أنه قد يتم اتمام الصفقة قبل الموعد النهائي الذي حددته إحدى المحاكم الأمريكية لنظر دعوى تويتر لإلزام ماسك باتمام الصفقة يوم 28 أكتوبر. وفي وقت سابق من الشهر الحالي اقترح ماسك مالك استئناف صفقة شراء شركة تويتر بالسعر الأصلي الذي عرضه قبل شهور لشراء الشركة ويبلغ 20ر54 دولار للسهم الواحد وهو ما يمكن أن ينهي واحدة من أكثر صفقات الاستحواذ إثارة للجدل في التاريخ الحديث. يحاول ماسك منذ شهور الانسحاب من صفقة الاستحواذ على تويتر التي سبق الاتفاق عليها في أبريل الماضي. وفي يوليو الماضي أعلن ماسك انسحابه رسميا من الصفقة، وهو ما ردت عليه إدارة تويتر باللجوء إلى القضاء لإلزامه باتمام الصفقة التي كانت تقدر شركة منصة التواصل الاجتماعي بنحو 44 مليار دولار. كان ماسك قد أعلن عن عرض لشراء تويتر مقابل حوالي 44 مليار دولار في أبريل. وبعد بعض الرفض الأولي من تويتر، توصل مجلس إدارة الشركة إلى اتفاق استحواذ مع رئيس تسلا. ومع ذلك، أعلن ماسك تعليق الصفقة بعد بضعة أسابيع فقط، قبل أن يتراجع عنها بالكامل في أوائل يوليو، ملقيا باللوم على تويتر لتزويده ببيانات غير كافية عن الحسابات الوهمية.

المصدر: د ب أ