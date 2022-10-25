الإمارات.. بيئة عمل مثالية للمستثمرين المصريين

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد عدد من رجال الأعمال المصريين العاملين في الإمارات منذ عقود أن الدولة تعد من أكثر الوجهات المفضلة للمستثمرين من كافة دولة العالم، وفي مقدمتهم المستثمرون المصريون، لاسيما في ظل توفر الأمن والأمان والاستقرار، بجانب البيئة التشريعية والقانونية المستقرة والتي تشجع المستثمرين على الاستثمار والإقامة بالإمارات.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الإمارات وفرت للمستثمرين المصريين العديد من التسهيلات على مدى عقود، ما أسهم في نمو أعمال الشركات المصرية بالدولة، في ظل سهولة ممارسة الأعمال بالإمارات، مشيرين إلى العلاقات الخاصة التي تجمع بين الإمارات ومصر، سواء على الجانب الرسمي أو الشعبي، والتي انعكست على قطاع الأعمال والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأصبحت الإمارات أكبر دولة مستثمرة في مصر باستثمارات تفوق 20 مليار دولار، وثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية قفزات كبيرة خلال العقود الخمسة الماضية، خاصة خلال العشرين عاماً الأخيرة، بارتفاعها من نحو 744 مليون درهم في عام 2000 لتصل إلى نحو 27.8 مليار درهم في عام 2021، بنمو نسبته 3635%، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

مكانة خاصة

وقال حمدي سعيد عبدالغني، عضو مجلس رجال الأعمال المصريين بالإمارات، المدير التنفيذي لمجموعة شركات المريخي: «أقيم بدولة الإمارات منذ نحو 50 عاماً، حيث بدأت عملي بالدولة منذ عام 1973، وذلك بقطاع المقاولات والتجارة العامة».

وأوضح أن مناخ الأعمال في الإمارات مشجع للاستثمار، حيث توفر الإمارات بيئة جاذبة للعيش والاستثمار، في ظل سيادة ثقافة التسامح ومبادئ العدالة والقانون والمساواة دون تفرقة بسبب الجنس أو العرق أو الدين، مشيراً إلى أن الجالية المصرية على وجه الخصوص لديها مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، وهو ما يظهر في عدد المصريين المقيمين بالدولة، ونجاح الكثيرين منهم في مختلف مجالات الأعمال.

وذكر عبدالغني أنه بدأ عمله بمجال المقاولات منذ عقود، حيث بدأ عمله بشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، وساهم في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بقطاع الطرق، فضلاً عن تنفيذ عدة مشاريع كبرى مثل مستشفى الجيمي وجامعة الإمارات بالعين، حيث عمل بها لنحو 15 عاماً، قبل أن ينتقل لمجموعة المريخي

مديراً تنفيذياً للمجموعة، والتي تعمل بعدة مجالات منها التجارة العامة والمقاولات، حيث ساهم في تنفيذ عدة مشاريع كبرى في دبي وأبوظبي، منها مستشفى خليفة، ومستشفى الرحبة، ومستشفى الرويس، وعدد من البنايات الكبرى في منطقة الزاهية «النادي السياحي» بأبوظبي، وبنايات بمنطقة الكورنيش.

وأكد عبدالغني أن بيئة العمل في الإمارات مشجعة، في ظل توافر الأمن والأمان، وتحقيق المساواة بين الجميع دون تفرقة، موضحاً أن الكفاءة والعمل والاجتهاد سر النجاح في الإمارات.

بيئة عمل

وقال ماهر لمعي، رئيس مكتب العمارة والهندسة: «بدأت عملي بالإمارات قبل نحو 46 عاماً، أي منذ عام 1976، حيث أسست مكتبي الخاص في الاستشارات الهندسية عام 1982، وشاركت في تنفيذ العديد من المشاريع في الدولة، منها مبنى وزارة الخارجية الإماراتية، وعدة مبانٍ كبرى على كورنيش أبوظبي، فضلاً عن تنفيذ المقر الرئيسي لعدد من البنوك الكبرى بأبوظبي، بجانب العديد من المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، كما باشر المكتب تنفيذ مشاريع خارج الإمارات، مثل تنزانيا وجزيرة شيشل وفرنسا ومصر وباكستان».

وأكد لمعي العلاقة الخاصة التي تجمع الإمارات ومصر منذ عقود، والتي كان لها دور بارز في تشجيع ومساعدة المستثمرين المصريين على نجاح أعمالهم بالدولة، ومنحهم العديد من التسهيلات والأعمال.

وذكر أن المكتب بدأ بنحو 4 أشخاص فقط، ومنذ 4 سنوات، ارتفع عدد العاملين بالمكتب لنحو 140 شخصاً.

وأوضح أن الإمارات تعد بيئة مثالية للاستثمار والإقامة، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية بالدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تطوير الأعمال

وأوضح حمدي عطاالله، عضو مجلس رجال الأعمال المصريين بالإمارات، رئيس شركة الخليج للبيانات الدولية: «بدأت العمل بالإمارات عام 1974، حيث كان نشاطي الأساسي هو تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة الكمبيوتر للجهات الحكومية والبنوك في الدولة، حيث كانت أبوظبي من أوليات الحكومات في الشرق الأوسط التي بدأت في تطبيق الحلول التكنولوجية والكمبيوتر، كما باشرت الشركة تركيب أول ماكينات «ATM» بالبنوك في الثمانينات من القرن الماضي».

وذكر عطاالله أن الشركة بدأت أعمالها بنحو 15 موظفاً، ومع زيادة الأعمال ارتفع عدد العاملين لنحو 400 موظف، مؤكداً أن مناخ العمل في الإمارات شجع الشركة على التوسع وتطوير أعمالها بشكل مستمر.

وأوضح أن الشركة توسعت في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال، وإدارة الأصول، وأمن المعلومات، موضحاً أن الشركة توسعت كذلك في مجال النفط والغاز، عبر تقديم نظم متطورة في إدارة الأصول والحفر والصيانة والنظم المالية.

وذكر أن الشركة توسعت أيضاً في تنفيذ أعمال أخرى في مصر بقطاعات التكنولوجيا، والاستثمار العقاري، والطاقة المتجددة.

نمو الاستثمارات المصرية بالإمارات

قال المهندس محمد نجيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكترونيك بالإمارات: «إن المجموعة تعمل في الإمارات منذ نحو 20 عاماً، حيث ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع منذ عام 2003، في ظل بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار في الإمارات، لاسيما مع توافر العديد من العوامل المشجعة للأعمال بالدولة مثل مرونة القوانين وسهولة الإجراءات، ما يساعد المستثمرين على استمرار ونمو أعمالهم بالدولة».

وأوضح أن مجموعة السويدي عملت خلال السنوات الماضية على تغذية السوق الإماراتية بمختلف المنتجات الكهربائية عالية الجودة، والتي تنتجها مجموعة السويدي إليكتريك في مصانعها المتعددة والموجودة في جميع دول الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تباشر الشركة توريد الكابلات الخاصة والكهربائية، والمحولات الكهربائية بأنواعها، فضلاً عن توريد محطات الطاقة الفرعية والمتنقلة، وملحقات الكابلات، كما تعمل على توريد العدادات الذكية، والعمل على تطوير منظومة العدادات والمدن الذكية.

وذكر أن الشركة باشرت توريد منتجات لمحطة براكة للطاقة النووية السليمة في منطقة الظفرة بأبوظبي، ومشروع قطار الاتحاد، ومترو دبي، ومختلف محطات المياه والكهرباء داخل الدولة، كما تنشط الشركة في مجال الأمن السيبراني بقطاع النفط والغاز في أبوظبي.

وأوضح نجيب أن المجموعة يعمل لديها نحو 600 موظف في مختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى التزام الشركة باشتراطات القيمة المحلية المضافة، سواء عبر تشجيع التوريدات المحلية، فضلاً عن توظيف المواطنين الإماراتيين داخل الدولة.

وذكر أن المجموعة لديها خطة طموحة لتوسعة أعمالها بالخارج، حيث تعد الإمارات نقطة انطلاق لأعمال الشركة في الخارج، عبر الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي وقعتها الإمارات مع عدة دول مؤخراً، والتي تتيح سهولة الوصول لبعض الأسواق الدولية من الإمارات.

وذكر نجيب أن الشركة لديها أعمال كبرى في مجال المقاولات، عبر تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء، موضحاً أن المجموعة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بالعوير لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي، المحطة «H»، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار درهم بقدرة إجمالية 830 ميجاوات بنظام الدورة البسيطة، وذلك بالتحالف مع شركة سيمنس، كما أنه يتم تنفيذ محطة توليد كهرباء لصالح «هيئة كهرباء ومياه الشارقة» بقيمة 1.2 مليار درهم وبقدرة إجمالية 1026 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، وذلك بالتحالف مع شركة «ميتسوبيشي-يتاشي لنظم القوى»، وذلك بإجمالي حجم أعمال يبلغ 3.2 مليار درهم.

وأضاف أن الشركة تقوم كذلك بتنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، سواء عن طريق الخطوط الهوائية أو عن طريق الكابلات الأرضية في كل من أبوظبي وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة ودبي، كما يتم تنفيذ العديد من مشاريع محطات المحولات المتنقلة في أبوظبي.

وأوضح نجيب أن الشركة تعمل كذلك في قطاع تكنولوجيا المعلومات، عبر تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وELV حماية وأمن المعلومات وتأمين الشبكات، والحلول السحابية وإنترنت الأشياء في الإمارات ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.