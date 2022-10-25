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«أبوظبي للجودة» يعتمد 5 أدلة إرشادية خدمية

«أبوظبي للجودة» يعتمد 5 أدلة إرشادية خدمية
26 أكتوبر 2022 01:22

أبوظبي (وام) 

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اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 5 أدلة إرشادية ومعايير فنية لعدد من الممارسات التي تقدمت بها 3 جهات حكومية محلية في إمارة أبوظبي، لإضافتها في مجالات الدليل الإرشادي للبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ42 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية التابعة للمجلس الذي عقد برئاسة النائب الثاني الدكتور جمال المطوع النقبي، المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالإنابة - مركز أبوظبي للصحة العامة، بحضور أعضاء اللجنة التي تضم 44 شخصاً يمثلون 22 جهة حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي.
وأكد الدكتور جمال المطوع النقبي حرص اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية على تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

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