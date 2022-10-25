«إيه إم آي جيت» توقع اتفاقية مع حكومة إسواتيني

أبوظبي (وام)

وقعت شركة «إي أم آي جيت» القابضة مذكرة تفاهم مع وفد حكومي من مملكة إسواتيني الأفريقية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إسواتيني.

شهد توقيع مذكرة التفاهم جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بحضور نيال ارسيكان بيرج وزير المالية الإسواتيني، ومانكوبا كومالو وزير التجارة والصناعة الإسواتيني، وسيفيسو ملاندوفو سفير مملكة إسواتيني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد جلالة الملك مسواتي الثالث، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، مع التركيز على القطاع الصناعي، بما يعزز من نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات متقدمة.