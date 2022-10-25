2.6 مليار درهم صافي أرباح «المشرق» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجل بنك المشرق صافي أرباح بلغ 2.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وارتفع الدخل التشغيلي 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 5.3 مليار درهم.

وحافظ معدل إجمالي الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على ارتفاعه عند 42.2%، وبلغت الأرباح التشغيلية نحو 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 33.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وارتفعت ودائع العملاء 7.8% منذ بداية العام إلى 109.4 مليار درهم. بلغت نسبة الأصول السائلة 29.5% في سبتمبر 2022 (مقارنة بنحو 29% في ديسمبر 2021). وبلغت نسبة كفاية رأس المال مستوى جيداً للغاية عند 15.2%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول 14% في سبتمبر 2022.

وشهد إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 12.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 91.3 مليار درهم.

وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 83.5% في نهاية سبتمبر 2022.

وتراجع حجم المخصصات بشكل ملحوظ ليصل إلى 494 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ولم يعد يمثل سوى 0.6 من إجمالي حجم القروض.

وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 3.6% في نهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 5.2% في نهاية ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي حجم مخصصات القروض والسلف 6 مليارات درهم، كما تحسنت نسبة تغطية القروض المتعثرة لتصل إلى 149.7% في 30 سبتمبر 2022 مقارنة مع 128.2% في ديسمبر 2021.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «يسعدني أن أعلن تحقيق المشرق صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وفي ظل الإقبال المتزايد من عملائنا على تبني خدماتنا الرقمية المبتكرة في دولة الإمارات وبقية أسواقنا العالمية، فإن هذه الأرقام تمثل شهادة حقيقية على العمل الجاد والالتزام اللامحدود والجهود التي بذلها فريق المشرق».

وأضاف: «تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة التي أطلقناها مؤخراً تحت شعار ‹تحدّ اليوم›، توجهاتنا الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى بناء روابط أوثق مع عملائنا وشركائنا، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ونمط حياتهم». واستكمل «نمضي قدماً في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر تبني منهج قائم على مفهوم الملاءمة والابتكار والثقة، وفي الوقت ذاته مواصلة تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا».