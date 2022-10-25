90 شركة تشارك في جناح بريطانيا بمعرض «أديبك 2022»

تشارك أكثر من 90 شركة متخصصة في قطاع الطاقة في جناحي بريطانيا ومجلس صناعات الطاقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، الذي يقام في الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل. وينظّم مجلس صناعات الطاقة «EIC» جناحَ بريطانيا للعام السادس عشر على التوالي، ويعد المجلس أحد أكبر اتحادات الشركات العاملة في مجال الطاقة في العالم ويضم أكثر من 800 عضو، كما ينظم المجلس العديد من الفعاليات المتخصصة في قطاع الطاقة في العاصمة أبوظبي ودبي على مدار العام. وتحتلّ منطقة الشرق الأوسط أعلى سلّم الأولويات لدى المديرين التنفيذين في أكبر شركات الطاقة في العالم، حيث تضمّ المنطقة أكثر من 678 مشروع طاقة يجري تنفيذها ما بين عامي 2022 - 2028، وتقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار. وبحسب ستيوارت برودلي، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعات الطاقة، فإن شركات الطاقة البريطانية كانت ناشطة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما الإمارات، على مدى عقود طويلة. وأضاف أن مجلس صناعات الطاقة أنشئ قبل نحو 80 عاماً لمساعدة الشركات الأعضاء في النمو عالمياً وتنويع مصادر دخلها، وهو الأمر الذي لا زال يحدث الآن حيث تعمل الشركات على تنويع مصادر دخلها من خلال الاستثمار في كل من مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة. وقال برودلي: «يمثّل أديبك منصة منقطعة النظير للشركات البريطانية والعالمية لتقديم أفضل ما لديها. وبسبب الأهمية المتزايدة لهذه الفعالية الدولية، أصبح جناح مجلس صناعات الطاقة في أديبك هو الأكبر ضمن أجنحتنا حول العالم منذ 2015. ونجحت الشركات المشاركة في اجتذاب عدد كبير من الحضور وصناع القرار، ليس فقط من الإمارات والشرق الأوسط، ولكن أيضاً من شتّى أنحاء العالم».

