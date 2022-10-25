«إنفستوبيا» تطلق حوارات الاقتصاد الجديد في مصر

أطلقت منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار أمس بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حوارات الاقتصاد الجديد في جمهورية مصر العربية بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين، في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.

وناقش كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال في دولتي الإمارات ومصر خلال ملتقى الأعمال الذي نظمته منصة «إنفستوبيا» المشهد الاستثماري واتجاهاته في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما في ذلك الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وأدوات التمويل المستدام، وأهمية القطاع المالي للاقتصاد العالمي.

وتركزت المناقشات خلال الجلسات الرئيسية لملتقى الأعمال حول الفرص الاستثمارية الناشئة في مصر، خاصة في القطاع المالي، وقطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والأدوية، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الرئيسية ومن بينها الطاقة والمياه، وسبل تطوير تلك القطاعات.

واستعرضت «إنفستوبيا» خلال الجلسات، فرص الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، في ظل الحوارات التي أطلقتها في عدة دول حول العالم.



الفرص الاستثمارية الواعدة

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا في تصريحات لـ«وام» إن حوارات انفستوبيا في مصر تأتي بالتزامن مع احتفال البلدين باليوبيل الذهبي على تدشين العلاقات الإماراتية المصرية والذي يجسد قوة العلاقات الأخوية بين الدولتين والتي شهدت توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية خلال العقود الماضية واليوم يأتي المستثمرون الإماراتيون إلى القاهرة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصاد الجديد مع المستثمرين المصريين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والعمل سويا لتحويل التحديات إلى فرص للاستثمار من مصر إلى أفريقيا.

وأضاف معاليه أنه تم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين وكيفية تعزيز استدامة النمو في مصر وأفريقيا والذي يأتي امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجيهاتها الواضحة بالعمل دائما على فتح آفاق اقتصادية جديدة فيمصر وأفريقيا.

وقال معاليه إن العلاقات الإماراتية - المصرية راسخة ومتجذرة وتشهد نمواً مستداماً على كافة الصعد، مدفوعة بالرؤى والمصالح المشتركة لقيادتي وشعبي البلدين الشقيقين؛ ونتطلع بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات بين البلدين، إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر زخماً وبما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلدين بشكل مستدام«.

وأضاف معاليه:»تأتي حوارات «إنفستوبيا» العالمية في مصر تماشياً مع جهود وزارة الاقتصاد لمد الجسور في عالم الاستثمار من خلال تبادل المعرفة، وتطوير الأفكار حول قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع الخطط«، مؤكدا أن مصر هي بوابة دولة الإمارات نحو أفريقيا من خلال مؤسسة التمويل الدولية..كما تتماشى شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية مع جهودنا لجمع المستثمرين وصناع السياسات في العالم وإرساء الأسس لمستقبل اقتصادي مسؤول ومستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».

النمو الاقتصادي المستدام

ومن جهته، رحب شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: «بقيادات القطاع الخاص من الإمارات العربية المتحدة في القاهرة للتعرف على فرص الأعمال العديدة المتاحة في مصر؛ مضيفا أن المؤسسة تستثمر في مصر منذ وقت طويل، وقد رأينا مباشرة كيف تؤدي تنمية القطاع الخاص إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع».

وأضاف: «في خضم التحديات، نشهد التزاما حقيقيا بالتغيير في المنطقة، من قبل كل من القطاعين العام والخاص، وأوضح دليل على ذلك هو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي»COP 27«القادم في شرم الشيخ و»COP 28«الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى السياسات البيئية المصاحبة التي تتبناها كل من حكومتي الإمارات ومصر».

حضر الملتقى جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومحمد ناصر حمدان الزعابي الرئيس التنفيذي لانفستوبيا ومحمد عبد القادر الرمحي مدير إدارة الأصول والخدمات التقنية في «مصدر» وسفيان العيسى رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في دولة الإمارات.

وشارك في الملتقى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات ومصر في الملتقى منهم: «خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة، وصلاح إبراهيم شرف، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شرف، وخليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار، وخميس الكعبي، رئيس مجلس إدارة جلوبال جت، وأحمد الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سواري فينتشرز، ونانسي فهمي، رئيسة قطاع علاقات المستثمرين بشركة التشخيص المتكاملة القابضة، وأحمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايڤرجرو، وفيصل عيسى مدير عام - ليكيلاباور.

قطاعات الاقتصاد الجديد

من جانبه، قال محمد ناصر حمدان الزعابي إن ملتقى الأعمال الذي نظمته منصة»إنفستوبيا«العالمية للاستثمار في القاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أحد الشركاء الاستراتيجيين يمثّل هدفنا الرئيسي في جمع كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال في دولتي الإمارات ومصر، لمناقشة المشهد الاستثماري واتجاهاته في مصر، بما في ذلك الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وأدوات التمويل المستدام.

وأضاف أن حوارات إنفستوبيا التي تجوب العالم من الهند إلى المغرب ثم سويسرا والولايات المتحدة، واليوم في مصر، تركّز على جمع المستثمرين وصناع السياسات في العالم من أجل إرساء الأسس لمستقبل اقتصادي مسؤول ومستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وعلى سبيل المثال، تركزت المناقشات خلال الجلسات الرئيسية لملتقى الأعمال حول الفرص الاستثمارية الناشئة في مصر، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الرئيسية ومن بينها الطاقة والمياه، وسبل تطوير تلك القطاعات.

وأشار إلى أن إنفستوبيا تجري استعدادات شاملة لعقد مؤتمرها السنوي الثاني في مارس 2023 والذي سيكون تحت شعار»استشراف الفرص في عصر التغيرات، أيضا، ستستضيف إنفستوبيا حدثا مهما في ديسمبر المقبل بالتعاون مع القمة العالمية للشركات لمناقشة الاستثمارات المستقبلية في مجال الرياضة.

قطاعات الاستثمار المستقبلية

ومن جهته، قال جمال سيف الجروان: «تأتي مشاركتنا في ملتقى الأعمال تزامنًا مع الاحتفاء بمرور خمسين عام على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، وبحضور ستة أعضاء من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وهم مجموعة شرف، مجموعة إفكو، مجموعة اللولو المالية القابضة، مجموعة ليفكو، مجموعة الخليج العربي للاستثمار، وشركة مصدر».

وأشار إلى اهتمام المجلس بالمشاركة في الملتقى جنبا إلى جنب مع ومنصة إنفستوبيا ومؤسسة التمويل الدولية حيث تم استعراض أبرز ملامح قطاعات الاستثمار المستقبلية وجهود تحفيز القطاع الخاص للدخول في قطاعات جديدة مجدية.

وأشار جمال الجروان إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يشجع تنظيم ملتقيات الأعمال التي تعود بالنفع على القطاع الاستثماري العالمي لضمان وصول فهم المتطلبات والاحتياجات الأساسية لقطاعات الأعمال ومن ثم دراسة مؤشرات الأسواق لتحديد هذه المتطلبات بما يخدم تطلعات محفظة الأعمال الاستثمارية للشركات الأعضاء.

وشدد على أن الوصول للنجاح يتطلب العمل الجماعي مع العديد من القادة المؤمنين بما يقومون به لخلق أسواق وفرص جديدة وشراكات من شأنها التنمية الاقتصادية لتلك الأسواق.

مشاريع الخمسين

وتمثل منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، وتهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، وقد نجحت خلال مؤتمرها الأول الذي عقد في مارس 2022، في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وذلك بمشاركة أكثر من 90 متحدثاً و1000 شخصية بارزة من صناع القرار والمسؤولين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، إلى جانب سلسلة من الحوارات العالمية التي أطلقتها المنصة في الهند والمغرب وسويسرا والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة أبوظبي المؤتمر الثاني لمنصة إنفستوبيا في 1 و2 مارس 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».

كما تعد مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل في أكثر من 100 دولة، بهدف خلق الأسواق والفرص في البلدان النامية.