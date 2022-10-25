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السعودية تعيد شراء 1.27 مليار دولار من سنداتها القائمة

السعودية تعيد شراء 1.27 مليار دولار من سنداتها القائمة
25 أكتوبر 2022 19:41

دبي (رويترز) 
 أظهر إفصاح إلى البورصة اليوم الثلاثاء أن السعودية ستعيد شراء سندات قائمة مستحقة بين عامي 2023 و2026 بقيمة تقل قليلا عن 1.27 مليار دولار.وأشارت السعودية إلى أنها ستعيد شراء سندات مستحقة العام المقبل بما يزيد قليلا على 632.5 مليون دولار، وسندات مستحقة في أبريل 2025 بما يربو على 249 مليون دولار، وسندات مستحقة في أكتوبر 2025 بما يقرب من 99 مليون دولار، وسندات مستحقة في 2026 بأكثر من 287 مليون دولار.
ولا يمكن طرح أي سندات أخرى للشراء، وسيكون تاريخ التسوية المتوقع 27 أكتوبر.
وجمعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خمسة مليارات دولار هذا الشهر من خلال بيع صكوك وسندات في أول عملية بيع سندات دولية لها منذ نوفمبر.

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