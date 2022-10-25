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الاقتصادي

«الصير مارين» تستحوذ على ناقلة نفط بقيمة 396 مليون درهم

ناقلة النفط الخام إيلاند را دينالي
25 أكتوبر 2022 19:19

 استحوذت شركة الصير مارين على ناقلة النفط العملاقة (VLCC) بقيمة 396 مليون درهم، ما يرفع إجمالي قيمة أسطولها من ناقلات النفط إلى 900 مليون درهم خلال أربعة أشهر. وناقلة النفط VLCC تعد الثالثة التي تستحوذ عليها هذا العام الصير مارين، ما يرفع من أسطولها الإجمالي إلى 10 سفن، بينما تواصل الشركة دراسة مبادراتها التوسعية في ناقلات النفط وناقلات الغاز وشحن البضائع السائبة الجافة في عام 2022. وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير: «التوجهات العامة تجاه الناقلات قوية، حيث استمر ارتفاع أرباح ناقلات النفط العملاقة باستمرار منذ يونيو وتستمر في مسارها التصاعدي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الناقلات بنحو 5٪ في عام 2023، وسوف يزداد بسبب زيادة الإنتاج وإعادة تنظيم بعض المسارات البحرية للتجارة، كما نتوقع أن يوفر أسطولنا عائدات على حقوق الملكية تزيد على 20٪ على مدار دورة حياة الأسطول». وتبلغ قيمة أسطول الصير مارين أكثر من 1.2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو مع خطط الشركة قصيرة الأجل للاستحواذ على أكثر من سفينتين في الأشهر الثلاثة المقبلة. بالإضافة إلى ناقلات النفط العملاقة الثلاث، استحوذت الصير مارين مؤخراً على ناقلتي غاز البترول المسال (LPG) بقيمة إجمالية 259 مليون درهم ولديها 86000 متر مكعب من ناقلات الغاز الكبيرة جداً (VLGC) قيد الإنشاء حالياً كجزء من مشروع مشترك مع BGN International. وأضاف نيفنز:«تواصل الصير مارين تعزيز مكانتها، لقد طورنا عملياتنا على نطاق واسع في الأشهر العشرة الماضية، ومع الاستحواذ على Acrux، فإننا نسير على الطريق الصحيح لنصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع البحري العالمي».

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