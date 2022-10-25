استخدام مواد «بروج» لبناء أحد أكبر أنظمة نقل المياه في العالم بالسعودية

أسهمت شركة «بروج بي ال سي» في استكمال واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، من خلال تزويدها مواد مبتكرة تم استخدامها في إنشاء خط أنابيب نقل المياه بين مدينتي الجبيل والرياض في المملكة العربية السعودية. استخدم المشروع الذي تم إنشاؤه من قبل مجموعة الراشد مادة «PE HE3450 Borcoat» من البولي إيثيلين، التي تنتجها بروج لاستخدامها في تصنيع أغلفة حماية للأنابيب الفولاذية، وتعتبر هذه المادة الأفضل من نوعها في الأسواق، بفضل خصائصها الفريدة وسجلها الحافل وصلاحيتها الطويلة، تلبية لاحتياجات العملاء في مختلف مشاريعهم الصناعية. يبلغ طول خط أنابيب نقل المياه الثنائي بين الجبيل والرياض 824 كيلومتراً ويتألف من خطي أنابيب بقطر 88 بوصة وبطول 412 كيلومتراً لكل خط، ولديه القدرة على نقل 1.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً. قال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: لقد تم تطوير وإنتاج حلولنا المبتكرة المصنوعة في الإمارات والمخصصة لتصنيع خطوط أنابيب المياه الآمنة والموثوقة والمتينة بكل عناية باستخدام أحدث التقنيات المرخصة لتكون قادرة على تحمل فترات تشغيل طويلة. ومن خلال سعينا لدعم شركائنا في معالجة التحديات التي يواجهونها في مختلف القطاعات الصناعية، تمكنا في بروج من تطوير نظامنا لحلول Borcoat وأنتجنا حلولاً تساهم بشكل فعال في حماية أنابيب المياه الفولاذية الطويلة لإطالة فترة صلاحيتها. ويضم المشروع ثلاث محطات ضخ مياه و14 خزاناً فولاذياً للمياه مقسمة بالتساوي بين الرياض والجبيل، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية لكل خزان منها 170 ألف متر مكعب وبطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 2.3 مليون متر مكعب. وتستخدم خطوط الأنابيب الفولاذية عادة لنقل الغاز الطبيعي والنفط الخام والمواد البتروكيماوية والمياه في ظل ظروف ضغط عالية ولمسافات طويلة، لكن هذه الأنابيب تكون عرضة للصدأ والتآكل بشكل طبيعي، وبالتالي فهي بحاجة إلى تغليفها من الداخل والخارج لحمايتها من الضرر لتواصل أداءها لفترات زمنية أطول.