مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم عن تحقيق أفضل نتائج ربعية له، حيث بلغت الأرباح الصافية «1» مليار درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2022، وذلك بعد أن كانت 493 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الفائت.

وبلغ معدل نمو الأرباح الصافية نسبة 105% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل المصرف نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 53% للأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتبلغ 2.45 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يُعد مؤشراً هاماً على نمو الإيرادات الإجمالية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وشهدت إيرادات المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نمواً بنسبة 10% لتبلغ 4.516 مليون درهم إماراتي، مقابل 4.093 مليون درهم إماراتي في العام الماضي.

ونتج ذلك عن زيادة الرسوم والعمولات بنسبة 22%، بالإضافة إلى زيادة الدخل من مصادر التمويل بمقدار 10% ليبلغ 2.802 مليون درهم إماراتي، بفضل نمو تمويل المتعاملين ومعدلات المرابحة الأعلى.

وحقق المصرف أفضل أداء تاريخياً، فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، حيث انخفض بمقدار 4.6 نقطة مئوية لتبلغ 37.6%.

ارتفاع الإيرادات

وأسهم بذلك ارتفاع الإيرادات وتوفير التكاليف نتيجةً للاستثمارات المستمرة في المشاريع الرقمية، والتي ساهمت في خفض النفقات بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 1.699 مليون درهم إماراتي.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 53% على أساس سنوي لتبلغ 352 مليون درهم إماراتي، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام.

وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 4.1 نقطة مئوية لتبلغ 122.4%. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 147 مليار درهم إماراتي، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 16%، وزيادة الاستثمارات بنسبة 42%.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 119 مليار درهم إماراتي، بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وحافظ «مصرف أبوظبي الإسلامي» على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 17.9%.

كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 86.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 15.9%.



الزخم القوي

وتعليقاً علي النتائج المالية الفصلية، قال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة:«يسرنا في مصرف أبوظبي الإسلامي الإعلان عن أفضل نتائج مالية فصلية على الإطلاق، حيث تمكّنا من تجاوز حاجز المليار درهم إماراتي لصافي الأرباح في الربع الحالي، بفضل الزخم القوي لأداء الأعمال الذي شهدناه. وقد أثمرت منهجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتوسع إلى قطاعات جديدة، مع حرصنا على تعزيز جودة الأصول وتحسين تكاليفنا، في تحقيق عوائد قياسية على حقوق المساهمين بنسبة 19.6%

ومن المحطات الهامة التي شهدناها هذا الربع والتي نود التنويه إليها، هي تكريم المصرف عالمياً بجائزة «أكثر المصارف الإسلامية أماناً» لهذا العام، ما يعد دليلاً على أساساتنا القوية ومركزنا المالي المتين، حيث يتمتع المصرف بنسب كفاية رأسمال ونسب سيولة قوية، ونظراً إلى البيئة الاقتصادية الإجمالية المزدهرة التي نعمل بإطارها بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة الداعمة والمساندة.

ومن شأن نتائجنا المالية القوية ونظرتنا الإيجابية للاقتصاد المحلي، أن تحثنا على تسريع استثماراتنا لدعم المرحلة التالية من النمو. ومع تطلعنا للمستقبل، سنواصل العمل من أجل تقديم القيمة لجميع المساهمين والشركاء والجهات المعنية بأعمالنا، حيث نهدف إلى أن نصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم. نحن على ثقة من إيجابية المنظور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وسنعمل على مواصلة جهود النمو والتقدم ​​لما فيه صالح متعاملينا ومساهمينا.»



نمو متواصل

من جانبه، قال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة:«تؤكد النتائج المالية غير المسبوقة لهذا الربع من العام مرة أخرى على قوة مكانتنا والنمو المنهجي المتواصل الذي نحققه في تطوير أعمالنا والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة المتاحة. إن نموذج أعمالنا الذي تم تطويره والتنفيذ الذكي لأولوياتنا الإستراتيجية وقوة ميزانيتنا العمومية، قد رسخ مكانة المصرف ومكنه من تحقيق واحد من أعلى العوائد على حقوق المساهمين في السوق بنسبة 19.6%. ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها النمو المتميز في تمويل المتعاملين على نطاق واسع بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بما في ذلك تمويل المتعاملين من الأفراد والشركات، مما أثمر عن نمو الدخل من التمويل بنسبة 10%. وهذا ما يثبت قدرتنا وريادتنا في مجال إطلاق خدمات ومنتجات جديدة، وتركيزنا المستمر على زيادة حصتنا السوقية من خلال العروض المخصصة للمتعاملين وتوفير الحلول المبتكرة. وقد تواصل التوجه الإيجابي لأداء أعمالنا خلال الأرباع القليلة الماضية إلى تحقيق نمو في الدخل على أساس الرسوم لدينا بنسبة 22%. وبالإضافة إلى ذلك، مازلنا نحافظ على نهجنا المنضبط الرامي إلى تعزيز كفاءة التكاليف، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 4.6 نقطة مئوية لتصل إلى 37.6% وذلك للمرة الأولى في تاريخنا.

وبالنسبة لنظرتنا المستقبلية، وفي ظل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة بسبب ضغوط التضخم، فإننا على ثقة من أن ميزانيتنا العمومية القوية ومستويات رأس المال والسيولة وتوجهنا نحو الابتكار وتعزيز مرونة أداء أعمالنا، سيضعنا في مكانة جيدة تؤهلنا للاستفادة من الفرص الجديدة لتعزيز أداء الأعمال والاستمرار في دعم متعاملينا وقطاع الأعمال واقتصاد دولة الإمارات نحو المزيد من التقدم والازدهار. وسنواصل رصد مجالات النمو الجديدة واستثمار مواردنا لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ومتابعة تنفيذ خططنا للنمو والتحول.»

أفضل أداء

بدوره، قال محمد عبدالباري الرئيس المالي للمجموعة:«ارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في الربع الثالث من عام 2022 بأكثر من الضعف وبزيادة قدرها 105% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لقد شهدنا أفضل أداء في فترة ربع سنوي للمصرف، حيث تجاوزت الأرباح الفصلية حاجز المليار درهم إماراتي. ويرجع ذلك إلى الزخم القوي لأداء الأعمال والأداء القياسي لتمويل المتعاملين والودائع والدخل من الرسوم. وقد جاء هذا الأداء المتميز مدفوعاً بزيادة الإيرادات بنسبة 10% وبالأداء القوي في أعمال قطاعي الأفراد والشركات. وأسهم في هذا النمو أيضاً حجم التعاملات القوي، والأرباح التي جاءت نتيجة لارتفاع معدلات المرابحة، ونتيجة لتوجه المتعاملين وتفضيلهم للحصول على المزيد من المنتجات والخدمات من مصرف أبوظبي الإسلامي. وقد أثمرت منهجيتنا المتمثلة في تعزيز الاستثمار بشكل متواصل في حلول التحول الرقمي للمتعاملين بشكل إيجابي للغاية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 4.6 نقطة مئوية لتصل إلى 37.6%، وهذا يعني أن قوة موقعنا المالي التي نتمتع بها اليوم ستسمح لنا بمواصلة الاستثمار وأن نكون في طليعة مشهد الابتكار. ويُعد الأداء القوي لأعمالنا خلال فترة الأشهر التسعة الماضية، انعكاساً أيضاً لنجاح نهجنا المتوازن في تنويع محفظة أعمالنا وتعزيز الكفاءة التشغيلية وما ينتج عنها من الارتقاء بمستويات جودة الأصول وممارسات إدارة التمويل. وقد عززنا هامش الربح الصافي وحافظنا على توافر السيولة والتمويل ومتانة رأس المال. وفيما يتعلق بمنظورنا المستقبلي، فإننا نتوقع الحفاظ على مسار نمونا والبناء على نجاحاتنا السابقة وتعزيزها.»