رحلة التحول للنمو المستدام تبدأ بالتغييرات الجريئة

بقلم محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»

يشكل نمو الشركات وتغيرها وجهين لعملةٍ واحدة، إذ لا يمكن تحقيق النمو المستمر والفعال دون التحلي بمنهجية إيجابية تتقبّل التغيير وترحّب به.



شهدنا في «ميرال»، على مدار الأعوام العشرة الماضية، سلسلةً من الإنجازات والنجاحات المميزة، وذلك بفضل التوجيهات والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تفاني فرق العمل والتعاون الدائم من قبل شركائنا الاستراتيجيين. كما نجحنا بإنشاء وجهات وتجارب غامرة وتشغيلها وإدارتها طيلة العقد الماضي، نجحت جميعها باستقطاب الزوار من مختلف أرجاء العالم لخوض تجارب استثنائية وتكوين ذكريات لا تُنسى، الأمر الذي أسهم في تسريع تحقيق رؤية قطاع السياحة ونموه في الإمارة.

وانطلاقاً من هذه النجاحات، ونتيجة لالتزام «ميرال» بتطوير تجارب الترفيه والاستجمام في أبوظبي من خلال مشاريعها المستقبلية التي تضمن تعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية للسياحة وتحقيق رؤيتها في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي، تم اختيارنا مؤخراً من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتولي مهمة الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات.

وتعكس خطط ومشاريع «ميرال» القادمة جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل من خلال تقديم التجارب المبتكرة والفريدة التي سترتقي بقطاع السياحة في أبوظبي إلى مستويات جديدة، حيث ساهم فريق «ميرال» الملتزم والمتفاني بشكلٍ رئيسي في نجاحها على مدار العقد الماضي، لتصبح مؤسسة متطورة ذات حضور متميز تسهم في نمو قطاع الاستجمام والترفيه وتعزيز التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

وحرصاً منا على المضي قدماً ومواصلة النمو، فإننا نعمل على تهيئة «ميرال» للمستقبل من خلال تطوير حجم عملياتها لضمان تحقيق أهداف النمو المنشودة.

وتعتزم «ميرال» خلال الأسابيع القادمة الإعلان عن آفاقها وخططها المستقبلية، والتي تأتي كنتيجة طبيعية لجهودنا ونجاحنا المميزين، ومقدمة لمزيدٍ من الإنجازات في المستقبل. ومع ذلك، تفرض علينا هذه الآفاق مجموعةً من التحديات الجديدة، مثل الانفتاح على جمهور جديد وتقديم خدماتنا له بطرق مبتكرة، وهي فرصة مواتية لترسيخ ريادتنا في الساحة العالمية.

ندعو الجميع لترقب مزيد من التفاصيل حول آفاق هذا التغيير، وانعكاسه على «ميرال» وجميع شركائنا.