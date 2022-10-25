اليوان الصيني في أدنى مستوياته منذ 15 عاما

بكين (أ ف ب)

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في 15 عاما مدفوعا بقلق المستثمرين.

وانخفض اليوان المحلي بنسبة 0,6 بالمئة مسجلا 7,3084 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2007 مقتربا من الحد الأدنى لنطاق التداول الذي حدده البنك المركزي الثلاثاء.

كما تراجع اليوان الخارجي، الذي يتم التداول به خارج البر الرئيسي الصيني، مسجلا 7,3735 للدولار، في أضعف مستوى له منذ منح البنوك في هونغ كونغ الضوء الأخضر لفتح حسابات بالرينبي في 2010.

ومُنيت العملة الصينية بانتكاسة إضافة إلى عملات رئيسية أخرى، في وقت تدفع مواقف البنك الاحتياطي الفدرالي المتشددة المستثمرين نحو الدولار.

وهبط اليوان، إلى جانب الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ الاثنين، رغم الإعلان عن نمو أفضل من المتوقع في الربع الثالث في اليوم نفسه.

ومن أكثر ما يثير القلق سياسات شي "صفر كوفيد" التي تستمر في فرض إغلاق على ملايين الأشخاص والمصانع أيضا.

وتسجل مبيعات العقارات حاليا انخفاضا في كافة أنحاء البلاد، ما يضغط على العديد من المطورين فيما يرفض بعض المالكين تسديد قروضهم العقارية للمنازل غير المكتملة.

لكن المحللة الاستراتيجية لدى ستيت سريت غلوبال ماركتس، يوتينغ شاو، قالت لشبكة بلومبرغ نيوز إن "رد فعل السوق مبالغ فيه قليلا".

أضافت "لا يزال يتعين انتظار المزيد من الخطط التفصيلية للسياسات في المستقبل".