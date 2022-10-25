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1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
25 أكتوبر 2022 15:54


دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 425 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 149.92 مليون درهم و403 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.
وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة ام سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 345 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 104 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 386.7 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 71.2 مليون درهم و55 رهونات فلل وشقق بقيمة 315.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 150 مليون درهم وأخري في منطقة ام الشيف بقيمة 52 مليون درهم.
واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 56.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 27 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم.

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