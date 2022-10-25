تقرير: الشركات في الإمارات تتصدر عالمياً في التحول الرقمي

دبي (الاتحاد) أكد تقرير «رواد التكنولوجيا» لعام 2022 والصادر عن كي بي إم جي العالمية، تفوق الشركات في دولة الإمارات على نظيراتها حول العالم في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك الاستثمارات في مجالات إنترنت الأشياء وشبكة الجيل الخامس والأتمتة الذكية. وأشارت نتائج التقرير إلى أن غالبية المستطلعين (93%) من الشركات العاملة في الإمارات تخطط للاستثمار في عالم «الميتافيرس»، بسبب انتشار الاعتماد على التكنولوجيا وطلب العملاء. ولفت التقرير إلى أن 90% من الشركات المشاركة في الاستطلاع تخطط للاستفادة من شبكة Web3 خلال السنوات الخمس المقبلة، ويتوقع التقرير تزايد اهتمام العديد من الشركات نحو تكثيف استثماراتها خلال العام في كل من (عالم الميتافيرس 29%) و(ويب 3 - 3 WEB -%24)، وهي نسبة أعلى من الشركات العالمية العالمية. في هذا الشأن، يعد النمو والكفاءة والفعالية والتحديث من بين العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع التحول الرقمي، حيث قالت نصف الشركات التي شملتها الدراسة في دولة الإمارات- مقارنة بـ 33% فقط من الشركات العالمية، إن التحول الرقمي يؤثر بشكل إيجابي على المهام المالية. كما أفادت ما نسبته 50% من الشركات في دولة الإمارات أن وظائف التسويق والمبيعات والخدمات استفادت أكثر من التحول الرقمي، مقارنة بـ 44% من الشركات العالمية. وأوضح التقرير أن دولة الإمارات لا تزال في مرحلة النضج فيما يتعلق بالبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والأتمتة مقارنة ببقية العالم. ورغم كل هذه التطورات، إلا أن فجوة المواهب لا تزال تمثل أكبر عقبة أمام اعتماد التقنيات الجديدة بفعلية في دولة الإمارات. وأفادت الشركات المستطلعة بأنها كانت تعمل في بيئة أكثر تحدياً مع فجوة المواهب هذه وثقافة الشركة التي تتجنب المخاطر. علاوة على ذلك، يشكل الأمن السيبراني أيضاً مصدر قلق كبير للشركات في رحلتهم السحابية.