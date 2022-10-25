45 عارضاً و 200 علامة تجارية في معرض التخييم بـ«إكسبو الذيد»



الشارقة (الاتحاد) يشهد مركز إكسبو الذيد غداً الأربعاء انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، وذلك في الفترة الممتدة بين 26 و30 أكتوبر الجاري. ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع داخلياً وخارجياً، وتسجل النسخة الرابعة من المعرض مشاركة محلية وعالمية واسعة تصل إلى 45 عارضاً يستعرضون أمام عشاق التخييم والرحلات البرية والبحرية أكثر من 200 علامة تجارية و10 آلاف منتج تتنوع بين أحدث تجهيزات التخييم ومعدات ومنتجات الرحلات والرياضات الخارجية والصيد، كما يتيح الفرصة للزوار للتعرف على آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية والاستمتاع بالعروض الحية والمسابقات المثيرة والمفاجآت الموجهة للشباب والعائلات.

عروض حية ومباشرة

ولعشاق المركبات رباعية الدفع والدراجات النارية الصحراوية موعد مع عروض حية ومباشرة، لمجموعة متنوعة من المركبات الفريدة، وذات المحركات القوية، والتصميمات المميزة، وتشمل السيارات فائقة الأداء، والسيارات المعدلة الخاصة بالطرق الوعرة، إلى جانب بناء المحركات وأدواتها من المنتجات المخصصة والمعدات والإكسسوارات وغيرها، كما يتيح الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد والرياضات الصحراوية، فضلاً عن شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات.

مقتنيات تراثية

ويخصص المعرض مساحة لمحبي المقتنيات التراثية الملازمة للرحلات، ضمن مجموعة جديدة من الفعاليات والبرامج، التي سيجد فيها الزائر متعة وفائدة على حد سواء، إلى جانب إطلاع الزوار على مستجدات عالم الرحلات السياحية عموماً، والبرية على وجه الخصوص، والتعرف إلى أروع المناطق السياحية في الشارقة، التي تتيح فرصاً لا نهاية لها أمام الزائر الذي يقصدها بحكم الموقع والمكان والتاريخ والأصالة والتراث الغني الذي يجذب الجميع إليه، حيث تمنح الإمارة لزوارها مجموعة متنوعة من المغامرات والوجهات الفريدة، بما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة، وتنوع بيئي يمنح المتعة والترفيه لرواد هذه النشاطات، فضلاً عن مقومات خدمية عالية الجودة، وهذا ما جعل إمارة الشارقة محط الأنظار وقبلة السياح وكل من يهوى الاستكشاف والمغامرة.

ويعتبر معرض «التخييم والمغامرات» الحدث الأول من نوعه وتجربة فريدة في المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً واسعاً من الزوار، ومشاركة من مكاتب وشركات تنظيم رحلات السفاري والتخييم في الإمارات للإطلاع على أفضل وأحدث منتجات ومستلزمات الرحلات والتخييم، ويفتتح أبوابه للزوار مجاناً يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى الـ11 ليلاً، مع توفر مساحات واسعة لركن المركبات مجاناً للزوار.

